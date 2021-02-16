  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
9
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte akciğere iyi gelen ve romatizmayı bitiren bitkiler

2021-02-16 11:52:59
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte akciğere iyi gelen ve romatizmayı bitiren bitkiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlık ve tıbbi yararları olduğu belirlenen 8 şifalı bitki açıklandı. Listedeki bitkilerin akciğer enfeksiyonundan kistlere, astımdan romatizmaya pek çok sağlık sorununa iyi geldiği ifade edildi. Şifalı bitkiler, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. İşte o bitkiler...

#1
Foto - EBEGÜMECİ/ Yaprakların, deriden kaynama ve kistleri çıkarmak için özellikle yararlı olduğuna inanılmaktadır.

EBEGÜMECİ/ Yaprakların, deriden kaynama ve kistleri çıkarmak için özellikle yararlı olduğuna inanılmaktadır.

#2
Foto - REZENE/ Toksinleri vücuttan attığı ve tansiyonu dengede tuttuğu ifade ediliyor.

REZENE/ Toksinleri vücuttan attığı ve tansiyonu dengede tuttuğu ifade ediliyor.

#3
Foto - TURP OTU/ Turp yapraklarının böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının sağlığı ve romatizma, astım ve solunum güçlüklerinin tedavisinde iyi olduğuna inanılıyor.

TURP OTU/ Turp yapraklarının böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının sağlığı ve romatizma, astım ve solunum güçlüklerinin tedavisinde iyi olduğuna inanılıyor.

#4
Foto - DENİZ BÖRÜLCESİ/ Tiroid sağlığı için gerekli bir mineral olan iyot bakımından yüksektir.

DENİZ BÖRÜLCESİ/ Tiroid sağlığı için gerekli bir mineral olan iyot bakımından yüksektir.

#5
Foto - DEVEDİKENİ/ Devedikeni böbrek ve sindirim sorunlarına yardımcı oluyor.

DEVEDİKENİ/ Devedikeni böbrek ve sindirim sorunlarına yardımcı oluyor.

#6
Foto - KUZU KULAĞI/ Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosforun yanı sıra yüksek düzeyde A ve C Vitaminleri içeren güçlü bir bitkidir. Sapların böbrek temizleyici ve idrar söktürücü olarak işlev gördüğü belirtiliyor.

KUZU KULAĞI/ Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosforun yanı sıra yüksek düzeyde A ve C Vitaminleri içeren güçlü bir bitkidir. Sapların böbrek temizleyici ve idrar söktürücü olarak işlev gördüğü belirtiliyor.

#7
Foto - KARAHİNDİBA/ Yapraklar ve saplar A ve C Vitaminlerinde yüksektir ve yüksek düzeyde demir, kalsiyum ve potasyum içeriyor.

KARAHİNDİBA/ Yapraklar ve saplar A ve C Vitaminlerinde yüksektir ve yüksek düzeyde demir, kalsiyum ve potasyum içeriyor.

#8
Foto - ISIRGAN/ Akciğer enfeksiyonlarına, soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve hatta kızamığa yardımcı oluyor.

ISIRGAN/ Akciğer enfeksiyonlarına, soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve hatta kızamığa yardımcı oluyor.

Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi
Gündem

Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! 4 günde can damarları kesildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın başına yıktığımız Gara Harekatı'nın detayları ortaya çıktı. Mehmetçik, 10 Şubat gecesi saat 02.55'te sınırdan 40..
Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu
Medya

Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..
Rektörü istifaya çağırdı birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedi!
Gündem

Rektörü istifaya çağırdı birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedi!

Boğaziçi Üniversitesi olaylarında rektör Prof. Melih Bulu'yu mektup yazarak istifaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş..
EDHO’ya 'Polat Alemdar' şoku!
Medya

EDHO’ya 'Polat Alemdar' şoku!

"Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştırması yapılan Yunus Emre Yıldırımer'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı Alparslan karakte..
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji, çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek, Orta Karadeniz, Akdeni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay