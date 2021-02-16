Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte akciğere iyi gelen ve romatizmayı bitiren bitkiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlık ve tıbbi yararları olduğu belirlenen 8 şifalı bitki açıklandı. Listedeki bitkilerin akciğer enfeksiyonundan kistlere, astımdan romatizmaya pek çok sağlık sorununa iyi geldiği ifade edildi. Şifalı bitkiler, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. İşte o bitkiler...