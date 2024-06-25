2024-06-25 09:09:04 “Kulak çınlaması ciddiye alınmalı”
Kulak çınlamasının ciddiye alınması gerektiği hakkında uyaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Mustafa Çalışkan, “Önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlamaları genellikle işitme kaybı nedeniyledir” dedi. Kulak çınlaması akustik bir uyarı olmadan hastanın ses algılamasıdır. Kulak çınlaması birçok nedenle olabilir. Bunlar kulağa ait nedenler olabildiği gibi kulak dışı nedenlerde olabilir. En fazla görülen kulak çınlaması nedeninin işitmenin azalması olduğuna dikkat çeken BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çalışkan, “Yaşlılarda çok görülür. Dış kulak kanalında kir olması, orta kulak iltihabı, kulakta sıvı olması, kulak kemiklerinde kireçlenme gibi nedenlerden dolayı çınlama olabilir.