“Kulak çınlaması ciddiye alınmalı”

Bir tümör nedeniyle işitme sinirinin baskı altında kalması yine bir kulak çınlaması nedenidir” açıklaması yaptı. “Çınlama varsa tetkikler yapılmalıdır” Op. Dr. Çalışkan, “Tansiyonu yüksek olan hastalarda kulak çınlaması zaman zaman görülebilir bir tümör tarafından orta kulağın baskı altına alınması aynı şekilde kulak çınlamasına neden olur. Geniz etinin bademciğinin büyük olması nedeniyle östaki tüpünün tıkanması veya bunlar olmasa da östaki tüpünün tıkanması kulakta çınlamaya neden olabilir. Çınlama şikâyeti olan hastanın öncelikle Kulak Burun Boğaz bölümüne gelmesi gerekir. Bu bölümde bir takım tetkikler yapılması gerekir” dedi. Tanı koyulduktan sonra tedaviye yönelik öneriler