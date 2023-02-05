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Yaşam
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Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

2023-02-05 07:02:33
Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

Ankara’da soğuk hava etkili oluyor. Başkentin simgelerinden Kuğulu Park’ta bulunan havuz buz tuttu.

#1
Foto - Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

Başkentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları dondu.

#2
Foto - Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü gece saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle yer yer buz tuttu.

#3
Foto - Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

Parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanları, bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suların buz kalıpları oluşturmasıyla daraldı.

#4
Foto - Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

Beyaz örtüyle kaplanmasıyla ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı parktaki kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı.

#5
Foto - Kuğulu Park’tan kış manzaraları | Ankara buz tuttu!

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