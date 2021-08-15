Kudüs'te korkunç yangın!

Bennett'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett birkaç dakika önce kabine toplantısını yarıda kesti ve şu anda Kudüs dağlarındaki yangınla ilgili istişareler yürütüyor. İstişarelerden sonra, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Polis Müfettişi, İtfaiye ve Kurtarma Komiseri, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla durum değerlendirmesi yapılacak" denildi.