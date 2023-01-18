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Tarım
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Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program

2023-01-18 17:30:52
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program

Malatya’da küçükbaş hayvancılık alanında üçüncü kez uygulanan ülkesel halk elinde hayvan ıslah projesi yürütme kuralları, verim kaydı tutulması ve defter dağıtımı programı düzenlendi. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binası toplantı salonunda düzenlenen, küçük baş hayvan soy kütüğü ıslah projesi, ülkesel halk elinde ıslah üçüncü proje açılımı, proje yürütme kuralları, verim kaydı tutulması ve defter dağıtımı programına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Erişir, Tarım Platformu, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, teknik personeller ve soy kütüğünden ıslah projesine geçiş yapan yetiştiriciler katıldı.

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Foto - Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, programda yaptığı konuşmada, üretimin önemine temas etti. Aygen, “Tarım teşkilatı ve birlik olarak sizlere destek sağlıyoruz. Çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz” dedi. Toplantıda şartlar ile ilgili konuşma yapan Prof. Dr. Zeki Erişir ise "Projedeki hayvanların küpe numaralarını ve verim kayıtlarını almanız için sizlere verim kayıt defterleri dağıtacağız. Proje teknik arkadaşlarımızın kontrolünde bu verileri düzenli olarak tutup programlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Foto - Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program

Daha sonra saha çalışmaları ve şartlar ile ilgili bir konuşma yapan Tarım Platformu, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, “Malatya’mıza kazandırdığımız üçüncü ülkesel halk elinde hayvan ıslah projemiz öncelikle memleketimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje de düzenli kayıt tutulması için sizlere Islah verim kayıt defterleri dağıtacağız. Buradaki düzenli kayıtlarımız ileride bizlere et verimi, süt verimi, ikizlik oranları olarak pozitif şekilde katkılar sağlayacak ve verimleri arttırmış olacağız. Besleme ve sağlık konularına daha fazla dikkat edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm ekibine yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olduklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. Programın sonunda bilgilendirici slayt gösterisi, kayıt defteri dağıtımı ve soru cevap sunumu yapıldı.

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