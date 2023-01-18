Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program

Daha sonra saha çalışmaları ve şartlar ile ilgili bir konuşma yapan Tarım Platformu, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, “Malatya’mıza kazandırdığımız üçüncü ülkesel halk elinde hayvan ıslah projemiz öncelikle memleketimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje de düzenli kayıt tutulması için sizlere Islah verim kayıt defterleri dağıtacağız. Buradaki düzenli kayıtlarımız ileride bizlere et verimi, süt verimi, ikizlik oranları olarak pozitif şekilde katkılar sağlayacak ve verimleri arttırmış olacağız. Besleme ve sağlık konularına daha fazla dikkat edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm ekibine yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olduklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. Programın sonunda bilgilendirici slayt gösterisi, kayıt defteri dağıtımı ve soru cevap sunumu yapıldı.