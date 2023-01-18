2023-01-18 17:30:52 Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine program
Malatya’da küçükbaş hayvancılık alanında üçüncü kez uygulanan ülkesel halk elinde hayvan ıslah projesi yürütme kuralları, verim kaydı tutulması ve defter dağıtımı programı düzenlendi. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binası toplantı salonunda düzenlenen, küçük baş hayvan soy kütüğü ıslah projesi, ülkesel halk elinde ıslah üçüncü proje açılımı, proje yürütme kuralları, verim kaydı tutulması ve defter dağıtımı programına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Erişir, Tarım Platformu, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, teknik personeller ve soy kütüğünden ıslah projesine geçiş yapan yetiştiriciler katıldı.