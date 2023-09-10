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Yaşam
10
Küçük Meryem saatler sonra bulundu

2023-09-10 10:49:05
Küçük Meryem saatler sonra bulundu

Gaziantep'te akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuktan güzel haber...

#1
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, gece boyunca devam eden 13 saatlik arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde biber tarlasında uyurken bulundu.

#2
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

Olay, İslahiye'nin kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem Hasan, akşam saatlerine doğru ailesi biber tarlasında çalışırken bir anda gözden kayboldu. Ailesi ve çevredeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

#3
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, İHH ve Anda arama kurtarma ekipleri yönlendirdi. Toplam 200 kişilik uzman ekip, küçük kızı bulmak için gece boyunca dron destekli arama çalışması yaptı. 2,5 yaşındaki kayıp Meryem, ekiplerin gece boyunca aralıksız devam eden yoğun çalışması sonucu sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

#4
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "İslahiye ilçemizde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik Jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA’larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#6
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

#7
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

#8
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

#9
Foto - Küçük Meryem saatler sonra bulundu

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