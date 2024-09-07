Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Türkiye, on binlerce küçük esnafı ilgilendiren çok önemli bir kararın eşiğinde. TBMM'nin yeni yasama döneminde ele alınması beklenen reformlar kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarının prim ödeme süresi 5 yıl kısaltılacak. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur prim gün sayısı 7.200 günde eşitlenecek. Mevcut sistemde Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9 bin prim günü doldurmaları gerekiyor. Ancak yeni düzenleme, bu süreyi 7.200 güne indirerek emeklilik şartlarını daha kolay hale getirecek.