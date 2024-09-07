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Ekonomi
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Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

2024-09-07 15:50:25
Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Türkiye, on binlerce küçük esnafı ilgilendiren çok önemli bir kararın eşiğinde. TBMM'nin yeni yasama döneminde ele alınması beklenen reformlar kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarının prim ödeme süresi 5 yıl kısaltılacak. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur prim gün sayısı 7.200 günde eşitlenecek. Mevcut sistemde Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9 bin prim günü doldurmaları gerekiyor. Ancak yeni düzenleme, bu süreyi 7.200 güne indirerek emeklilik şartlarını daha kolay hale getirecek.

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#1
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen düzenlemelerden biri, SSK ve Bağ-Kur prim gün sayılarının eşitlenmesini amaçlıyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli olan 9.000 prim günü, SSK'lılarda olduğu gibi 7.200 güne düşürülecek. Bu değişiklik sayesinde Bağ-Kur'lular, emeklilik süresini 5 yıl kısaltarak daha erken emeklilik imkanına kavuşabilecek.

#2
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Eşitlenecek Yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi, özellikle küçük esnaflara büyük bir avantaj sağlayacak.

#3
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Bu düzenleme ile Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9.000 prim günü, 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede, 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkanı elde ederek erken emekli olabilecek.

#4
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Kapsam Genişlerse EYT’lilere de Faydası Olabilir Düzenleme kapsamı geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9.000 gün prim ödemeden, 7.200 günle emekli olma hakkı kazanabilecek.

#5
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Ancak ilk etapta düzenlemenin küçük esnaf ve çiftçileri hedef alacağı düşünülüyor. Kapsamın belirlenmesinde, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi kriterlere dikkat edilecek.

#6
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Kadın ve Erkekler İçin Prim Gün Şartı Eşitlenecek 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular için gün sayısı şartı hem kadın hem de erkeklerde 25 yıl, yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.

#7
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu prim gün şartı 9.000’den 7.200’e indirilecek.

#8
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Prim Gününü Tamamlayan Yaş Şartını Bekleyecek 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı da sağlıyorsa emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısını tamamlamış olsalar dahi yaş şartını beklemeleri gerekecek.

#9
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise, 9.000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak. Bu yaş, kademeli olarak 65’e kadar artıyor.

#10
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Ancak, yapılacak 1.800 günlük indirim ile 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Yine, yaş şartını tamamlamaları gerekecek.

#11
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

EYT’liler Yararlanabilir mi? EYT’liler için, henüz 9.000 günü doldurmamış Bağ-Kur’lular bu düzenleme kapsamına girerse, 7.200 gün prim ödemeleri durumunda hemen emekli olabilecekler. Bu nedenle, yasanın kapsamı bu noktada kritik öneme sahip. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur’lular için geçerli olması gerektiği vurgulanıyor.

#12
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

on 7 Yıla Göre Emeklilik Kurumu Belirleniyor Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008’den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1.261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumda 3,5 yıl ve fazlası çalışılmışsa, o kurum emeklilik kurumu olarak seçiliyor.

#13
Foto - Tam 5 yıl fark edecek! On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o kurumdan gerçekleşiyor ve 3,5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda, bu tür bir hesaplamaya gerek kalmayabilir.

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Yorumlar

Turan

36 yıl prim ödeyen bir emekli olarak alınan maaşta yıl, prim ve yaşın anlamının olmadığını görünce doğan herkes emekli sayılsın. Nasılsa üç vakte kadar tüm emekliler taban maaşta 12500 TL eşitlenecek!

Vatandaş

Hala emeklilik süresini kısaltmanın gayreti içinde olanlar son dönemde devamlı emekli sayısının fazlalığından şikayet edip hemde emeklilik suresini kısaltmaya çalışarak kendisiyle çeliştiği gibi fireni patlayan kamyon misali Ülkeyi uçuruma doğru sürüklüyor.
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