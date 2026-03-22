Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi
Savunma kulislerinde dolaşan iddialara göre Fas, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla Rus yapımı 30 adet Su-35 savaş uçağı için girişimlere başladı. Yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş radar sistemleriyle 4++ neslinin zirvesinde yer alan bu uçakların tedariki, Kuzey Afrika’daki Fas-Cezayir rekabetinde askeri teraziyi Rabat lehine değiştirebilir. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de uzmanlar, bu stratejik hamlenin bölgedeki hava üstünlüğü yarışını yeni bir boyuta taşıyacağını belirtiyor.