Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Şu ana kadar Fas hükümeti veya Rus yetkililer tarafından Su-35 savaş uçağı alımına ilişkin resmi bir anlaşma ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak savunma kaynakları, olası bir satın alma sürecinin ön görüşmeler ve fizibilite çalışmalarıyla başlayabileceğini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde Fas'ın Su-35 savaş uçaklarına yönelik resmi adımlar atıp atmayacağı, bölgedeki savunma dengeleri açısından yakından takip edilecek.