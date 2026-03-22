Dünya
Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Savunma kulislerinde dolaşan iddialara göre Fas, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla Rus yapımı 30 adet Su-35 savaş uçağı için girişimlere başladı. Yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş radar sistemleriyle 4++ neslinin zirvesinde yer alan bu uçakların tedariki, Kuzey Afrika’daki Fas-Cezayir rekabetinde askeri teraziyi Rabat lehine değiştirebilir. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de uzmanlar, bu stratejik hamlenin bölgedeki hava üstünlüğü yarışını yeni bir boyuta taşıyacağını belirtiyor.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Kuzey Afrika'da askeri dengeyi değiştirebilecek önemli bir gelişme gündemde. Fas'ın, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarını satın almak için girişimlere başlayabileceği iddia edildi. Savunma kulislerinde konuşulan bilgilere göre Rabat yönetimi, hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırmak amacıyla yaklaşık 30 adet Su-35 savaş uçağı için çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Son yıllarda savunma yatırımlarını artıran Fas'ın, bölgesel güvenlik ortamındaki değişimler nedeniyle hava kuvvetlerini modernize etmeye önem verdiği biliniyor. Bu kapsamda yeni nesil savaş uçaklarının envantere katılması planlanırken, Rus üretimi Su-35 platformunun da masadaki seçeneklerden biri olduğu ifade ediliyor.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Uzmanlara göre Su-35 savaş uçağı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemi ve uzun menzilli hava-hava füzeleriyle öne çıkan 4++ nesil bir savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Böyle bir tedarikin gerçekleşmesi halinde Fas Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesinde ciddi bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Kuzey Afrika'da özellikle Fas ile Cezayir arasındaki askeri rekabetin son yıllarda hız kazandığı biliniyor. Cezayir'in envanterinde modern Rus savaş uçaklarının bulunması, Rabat yönetiminin de benzer platformlara yönelmesine neden olabilecek faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Analistler, Fas'ın Su-35 savaş uçağına alımına yönelmesinin yalnızca askeri modernizasyon değil aynı zamanda bölgesel güç dengesi açısından da stratejik bir hamle olabileceğini belirtiyor.

Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi

Şu ana kadar Fas hükümeti veya Rus yetkililer tarafından Su-35 savaş uçağı alımına ilişkin resmi bir anlaşma ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak savunma kaynakları, olası bir satın alma sürecinin ön görüşmeler ve fizibilite çalışmalarıyla başlayabileceğini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde Fas'ın Su-35 savaş uçaklarına yönelik resmi adımlar atıp atmayacağı, bölgedeki savunma dengeleri açısından yakından takip edilecek.

