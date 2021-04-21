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Ekonomi
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Kripto para alacaklar dikkat! Ulaşılamıyor

2021-04-21 17:00:55
Kripto para alacaklar dikkat! Ulaşılamıyor

Binlerce insanın para yatırdığı Thodex isimli şirkete dün geceden bu yana ulaşılamıyor.

#1
Foto - Dün akşam bakım çalışmasını neden göstererek sitesini yatırımcılara kapatan Thodex’e ulaşılamıyor. Yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Firmadan yapılan açıklamada ilk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha süreceği bildirildi.

Dün akşam bakım çalışmasını neden göstererek sitesini yatırımcılara kapatan Thodex’e ulaşılamıyor. Yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Firmadan yapılan açıklamada ilk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha süreceği bildirildi.

#2
Foto - Kipto para borsası Thodex’e ulaşılamıyor. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın halen düzelmedi.

Kipto para borsası Thodex’e ulaşılamıyor. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın halen düzelmedi.

#3
Foto - Firmadan konuyla ilgili yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi. Açıklamada “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır” denildi. Yatırımcılar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, firmadan paralarını geri istiyor.

Firmadan konuyla ilgili yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi. Açıklamada “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır” denildi. Yatırımcılar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, firmadan paralarını geri istiyor.

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