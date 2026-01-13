  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor
Giriş Tarihi:

Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor

Kredi kartı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak tarihinden itibaren 1500 liradan 2500 liraya çıkıyor.

#1
Foto - Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya yükseliyor.

#2
Foto - Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

#3
Foto - Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

#4
Foto - Kredi kartı sahipleri dikkat! Temassız işlemlerde yeni dönem başlıyor

AVRUPA'DAL İMİT GENELLİKLE 50 AVRO Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor. ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

