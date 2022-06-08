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Hayat-Aktüel
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Köyceğiz'de yangın! Havadan müdahale

2022-06-08 19:00:17
Köyceğiz'de yangın! Havadan müdahale

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale edildiği bildirildi.

#1
Foto - Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölüne çıkış bölgesindeki sazlık alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölüne çıkış bölgesindeki sazlık alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale edildiği duyuruldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale edildiği duyuruldu.

#3
Foto - Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına kara araçlarıyla ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına kara araçlarıyla ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

#4
Foto - Hava araçlarıyla yapılan müdahaleyle yangının söndürülmesi için çaba gösterildiği kaydedildi.

Hava araçlarıyla yapılan müdahaleyle yangının söndürülmesi için çaba gösterildiği kaydedildi.

#5
Foto - Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

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