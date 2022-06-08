2022-06-08 19:00:17 Köyceğiz'de yangın! Havadan müdahale
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale edildiği bildirildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına hava araçlarıyla müdahale edildiği bildirildi.
Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölüne çıkış bölgesindeki sazlık alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale edildiği duyuruldu.
Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına kara araçlarıyla ulaşım sağlanamadığı belirtildi.
Hava araçlarıyla yapılan müdahaleyle yangının söndürülmesi için çaba gösterildiği kaydedildi.
Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.
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