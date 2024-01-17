2024-01-17 15:00:00 Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti
Küresel ekonomik kriz şirketlerin batışına sebep olurken bu kez ünlü havayolu şirketi iflas etti.
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Küresel ekonomik kriz şirketlerin batışına sebep olurken bu kez ünlü havayolu şirketi iflas etti.
Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.
Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Şimdi ise İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı. Ekonomik kriz dünya devlerini köşeye sıkıştırdı.
Bu kez dünyaca ünlü havayolu şirketi iflas etti.
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre; Gol Airlines ABD Mahkemelerine iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ekonomik darboğaz yaşadığı ve borçlanmanın önüne geçemediği bildirilen şirketin geçtiğimiz aylarda semaye yapısını değiştirdiği ancak bunun da bir çözüm olmadığı ifade edildi.
Söz konusu ekonomik krizle baş edemediği bildirilen şirketin iflas başvurusuna hazırlandığı açıklandı.
Gol Airlines yetkilileri konuyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
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