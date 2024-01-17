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Ekonomi
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Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

2024-01-17 15:00:00
Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz şirketlerin batışına sebep olurken bu kez ünlü havayolu şirketi iflas etti.

#1
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Şimdi ise İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı. Ekonomik kriz dünya devlerini köşeye sıkıştırdı.

#5
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Bu kez dünyaca ünlü havayolu şirketi iflas etti.

#6
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre; Gol Airlines ABD Mahkemelerine iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ekonomik darboğaz yaşadığı ve borçlanmanın önüne geçemediği bildirilen şirketin geçtiğimiz aylarda semaye yapısını değiştirdiği ancak bunun da bir çözüm olmadığı ifade edildi.

#7
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Söz konusu ekonomik krizle baş edemediği bildirilen şirketin iflas başvurusuna hazırlandığı açıklandı.

#8
Foto - Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Gol Airlines yetkilileri konuyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi.

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