Koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar öldü

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, AA muhabirine, 10 Kasım'da bir turist tarafından bulunduktan sonra Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alınan kaplumbağaları yaşatmak için Prof. Dr. Serdar Düşen ve doktora öğrencisi Ayfer Şirin ile çalışma yürüttüklerini söyledi. Kış uykusuna hazırladıkları siyam ikizi kaplumbağalara büyük özenle baktıklarını anlatan Başkale, "Kilo almaya başlamışlardı ve hareketlerinde gözle görülür hızlanma vardı. Ancak vücutları yapışık olduğu için organları gelişimlerini tamamlayamadı. Siyam ikizi kaplumbağaları organ yetmezliği nedeniyle kaybettik." dedi. Başkale, kaplumbağalarda yapışık ikiz görülme sıklığının 100 binde bir olarak tespit edildiğini, ender görülen bu vakayla ilgili bilimsel çalışmanın ise devam ettiğini bildirdi.