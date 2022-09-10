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Türkiye
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Korkutan depo yangını

2022-09-10 15:46:57
Korkutan depo yangını

Elazığ’da izolasyon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Foto - Korkutan depo yangını

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Korkutan depo yangını

Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon deposunda yangın çıktı.

#3
Foto - Korkutan depo yangını

Dumanları gören depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

#4
Foto - Korkutan depo yangını

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme yapıldı.

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