İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Ziyareti, Ukrayna'nın ülkenin doğusunda artan Rus saldırılarıyla başa çıkmakta zorlandığı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'in Rus topraklarına saldırmak için Batı silahlarını kullanmasına izin verilmesinin küresel bir çatışmaya yol açacağı konusunda uyardığı bir dönemde gerçekleşti. Blinken, Kişinev'de, ABD'li yetkililerin ülkenin Transdinyester'i göz önünde bulundurarak "Rus etkisi operasyonlarıyla" karşı karşıya olduğunu söylediği bir dönemde Başkan Maya Sandu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek.