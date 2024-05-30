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İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

2024-05-30 12:38:34
İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Dünyanın birçok noktasında tansiyon artarken bu kez 32 insansız hava aracının düşürüldüğü haberi gündeme oturdu.

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Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Savaş uçaklarına göre daha ekonomik ve güçlü olan insansız hava araçları artık tüm dünya tarafından kullanılıyor.

#2
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

32 Rus dronu İHA mezarlığına gönderildi! Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 7 füzeyi ve 32 insansız hava aracını gece boyunca imha ettiğini duyurdu.

#3
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Açıklamalarına devam eden yetkili, Telegram uygulamasında Rusya'nın toplam 51 füze ve insansız hava aracı fırlattığını söyledi.

#4
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Saldırı Mykolaiv, Kirovohrad ve Rivne bölgelerinde gerçekleşti. Ukrayna hava kuvvetleri, dronların İran Şahedi olduğunu ekledi. Bölge valisi Oleksandr Koval, Rivne bölgesinde düşen enkazın elektrik kesintisine bile yol açtığını söyledi. Ancak herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ve yerel elektriğin yeniden verildiğini de sözlerine ekledi.

#5
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı yine Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Karadeniz'in kuzeybatısında Kırım yarımadasına doğru ilerleyen iki Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. Rusya, Karadeniz filosu için Moskova'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sevastopol deniz üssünü kullanıyor.

#6
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Ukrayna ordusu daha önce deniz dronlarının Kırım yarımadası açıklarında Karadeniz Filosu gemilerine saldırıp batırdığını bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in kısa bir Avrupa turunun ilk durağı olan Moldova'nın başkenti Kişinev'e bugün gelmesi bekleniyor.

#7
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Ziyareti, Ukrayna'nın ülkenin doğusunda artan Rus saldırılarıyla başa çıkmakta zorlandığı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'in Rus topraklarına saldırmak için Batı silahlarını kullanmasına izin verilmesinin küresel bir çatışmaya yol açacağı konusunda uyardığı bir dönemde gerçekleşti. Blinken, Kişinev'de, ABD'li yetkililerin ülkenin Transdinyester'i göz önünde bulundurarak "Rus etkisi operasyonlarıyla" karşı karşıya olduğunu söylediği bir dönemde Başkan Maya Sandu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek.

#8
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

Haftanın ilerleyen saatlerinde Blinken, NATO dışişleri bakanlarının İttifakın Temmuz ayında Washington'da yapacağı zirve öncesi hazırlıkları ilerletme konusunun ele alınacağı gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Prag'a gidecek. O'Brien, "Ukrayna'nın NATO'ya katılım daveti almasını beklemiyoruz, ancak savaşı kazanma mücadelesinde Ukrayna'ya önemli bir destek gösterisi olacağını düşünüyoruz." dedi.

#9
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

"Bu, Ukrayna'nın geleceğinin inşasında NATO'nun sürekli desteğini ve Ukrayna'nın AB'ye katılabilmesi ve NATO üyeliğine mümkün olan en kısa sürede ilerleyebilmesi için gerekli reformları yapmasına yardımcı olma çabalarını içerecektir" dedi.

#10
Foto - İşte bu beklemiyordu! 32 İHA peş peşe düşürüldü

KAYNAK: TRHABER

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