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Hayat-Aktüel
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Köpekler zifte yapıştı! Ekipler harekete geçti

2022-07-25 18:43:35
Köpekler zifte yapıştı! Ekipler harekete geçti

Bursa-Kestel'de, kanalizasyondaki zifte yapışan biri anne 4 köpek kurtarıldı, 3 yavru ise telef oldu.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Ümitalan Mahallesi'ndeki bir kanalizasyon borusunun içinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, 1 anne ve 6 köpeğin borunun içindeki zifte yapıştığını fark etti.

Edinilen bilgiye göre, Ümitalan Mahallesi'ndeki bir kanalizasyon borusunun içinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, 1 anne ve 6 köpeğin borunun içindeki zifte yapıştığını fark etti.

#2
Foto - Köpekleri bulundukları yerden 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtaran görevliler, yavrulardan 3'ünün telef olduğunu tespit etti.

Köpekleri bulundukları yerden 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtaran görevliler, yavrulardan 3'ünün telef olduğunu tespit etti.

#3
Foto - İlk tedavileri bölgede yapılan hayvanlar, Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'ne götürüldü. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk tedavileri bölgede yapılan hayvanlar, Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'ne götürüldü. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Bölgeye zifti dökenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgeye zifti dökenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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