Köpekbalıkları bile yanına yanaşamıyor! Kilosu 699 liradan servis ediliyor

EKDAĞ Düden Park Balık Çarşısı'nda aslan balıkları, zehirli dikenlerinden eldiven ve makasla titizlikle ayıklanıyor. Hem avlanması hem temizlenmesi ustalık gerektiren aslan balığı konusunda EKDAĞ A.Ş.'nin Genel Müdürü Ahmet Aydın, uyarılarda bulundu. Aydın, “Aslan balığındaki problem dikenleri, yakalandığı zaman dikenlerini elinize dokundurmadığınız zaman problem yok, dikenlerinden arındırıldıktan sonra diğer balıklardan hiçbir farkı yok. Protein anlamında da oldukça zengin. Avlanması zor bir balık, kaya altında yetiştiği için zıpkınla avlanabiliyor. Haftalık 40-50 kg arasında, günlük 7-8 kg civarında satılıyor” dedi.