Köpekbalıkları bile yanına yanaşamıyor! Kilosu 699 liradan servis ediliyor

Deniz ekosistemlerinin istila kabiliyeti en yüksek balığı olarak bilinen balık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, yerli türleri bu korkunç istilacıya karşı korumak için avlanıp yenilmesini tavsiye ediyor. Denizleri korumak adına av yarışmalarının düzenlendiği aslan balığı, Antalya'da tezgahta ve menülerde yerini aldı. Müşteriler tarafından en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan ve kilosu 699 TL'ye satılan aslan balığı, haftada 50 kilograma kadar satılıyor.