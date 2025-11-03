  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

Eskişehir’de başıboş köpeklerin saldırıları sebebiyle 11 tavuk telef oldu. Mahalle sakinleri, tavuklarını koruyabilmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çoban gibi nöbet tutuyor.

#1
Foto - Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi, başıboş köpeklerin saldırılarıyla tedirgin günler geçiriyor.

#2
Foto - Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

Bazı vatandaşlar çocuklarını dahi dışarıya oynamaya göndermeye korkuyor. Bazı vatandaşların ise bahçesinde beslediği tavuk ve horozların bir kısmı, köpeklerce telef olduğu iddia edildi. Köpek sorunu olduğuna dikkat çeken 69 yaşındaki Mehmet Keskin ve 50 yaşındaki Murat Savaş'ın 11 tane tavuğu köpeklerce telef edildi. Organik yumurta için besledikleri tavukları ölen mahalleli, belediyeden başıboş köpekler için çözüm bekliyor. Mahalleli, bir çoban gibi tavuklarını güderek köpeklere karşı hayvanlarını korumak için onların başından bir an bile ayrılmıyor.

#3
Foto - Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

Gazipaşa Mahallesi'nde 7 tavuğu telef olan Mehmet Keskin, "Sadece doğal yumurtasını yemek için besliyoruz ama 10-15 tane başıboş köpek var. Köpekler her gün 1-2 tanesini alıyor. Hakkından gelemiyoruz. Böyle hazır nazır bekliyoruz. Eğer 10-15 tanesi birden gelirse tavukların hakkından gelemiyoruz, köpeklerin de hakkından gelemiyoruz. Vuramıyoruz, yasak. Belediyeye söylüyoruz, almıyorlar. 'Onlar sokak köpeği, siz tavuklarınızın hakkından gelin' diyorlar. Benim 7 tane tavuğum gitti. Şurada komşumuz Hacı abla var, onun da 4 tane gitti. Toplam 11 tane tavuğumuz gitti. Sabahleyin mesela çocuğu okula gönderiyoruz, gönderemiyoruz. Başında gitmek gerekiyor. Yani sıkıntılı. Tenha mahalle olduğu için gelen köpeğini buraya bırakıyor. Belediye de almayınca biz her gün böyle tavuğun başında durmak zorunda kalıyoruz. Tavukları sabah saat 8'de çıkarıyoruz, akşam 4'e kadar başlarında duruyoruz. Aynı çoban gibi. İşte komşularımız da şahit" dedi.

#4
Foto - Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

Köpek sorunundan dolayı çocukların rahatça dışarı çıkamadığını söyleyen Murat Savaş şöyle konuştu;

#5
Foto - Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

"Bizim tavukları da aldılar. 4 tane falan tavuğumuzu aldılar. Bazılarını yediklerini biliyoruz. Büyük ihtimalle kan kokusuna alıştıklarından oluyor. Geçen hafta da okula giderken çocuğum saldırıya uğradı. İşte ayakkabısı burada, gördüğünüz gibi şuradan koparmışlar. Allah'tan ayağını koparmadılar. Ayağını koparmış olsalardı acaba belediyeler bu konuya ne diyecekti? Çocuğum, 'Bir metrelik bir duvar vardı, duvarın üzerine zıplarken o arada ayakkabımı aldılar' diyor. Yani buradan koparmışlar. Ayağını koparsalar ya da ölseydi ne olacaktı? Sonuçta bunlar da hayvan, bizim çocuk da insan. Şimdi insan mı daha önemli, hayvan mı önemli? Onu çözmek lazım. Mesele bu. Akşam ezanından sonra, karanlık çöktükten sonra bırakın çocukları, biz dahi çıkmaya korkuyoruz. Çünkü toplu geziyorlar. Bazen 5-6 tane, bazen 20'ye yakın başıboş köpeğin olduğunu biliyoruz. Ama köpekleri toplayamıyorlar. Hayvan haklarını sevenler var. Tamam, biz de seviyoruz dediğim gibi ama illa bir insanın ölmesi, yaralanması veya tavukların her gün telef olması mı lazım. Ya da başka sorunlar mı çıkması lazım"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı
Gündem

Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı

Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu..
Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin
Dünya

Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD’li Siyonist Rubin yine kin kustu. Türk askerinin Gazze’ye girmemesi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün yerini ..
Alişan’dan şok itiraf! Meğer gerçek ismi Alişan değilmiş
Medya

Alişan’dan şok itiraf! Meğer gerçek ismi Alişan değilmiş

Sahne performansları ve televizyon programlarıyla tanıdığımız Alişan, sadece yeteneğiyle değil karakteriyle de iz bırakan isimler arasında. ..
Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması
Ekonomi

Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması

Irak'ta önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atıla..
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!
Kültür - Sanat

İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı. Katoliklerin ruhani lideri Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23