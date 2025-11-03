Köpek korkusu büyüyor! Tavukları korumak için çoban gibi nöbet

"Bizim tavukları da aldılar. 4 tane falan tavuğumuzu aldılar. Bazılarını yediklerini biliyoruz. Büyük ihtimalle kan kokusuna alıştıklarından oluyor. Geçen hafta da okula giderken çocuğum saldırıya uğradı. İşte ayakkabısı burada, gördüğünüz gibi şuradan koparmışlar. Allah'tan ayağını koparmadılar. Ayağını koparmış olsalardı acaba belediyeler bu konuya ne diyecekti? Çocuğum, 'Bir metrelik bir duvar vardı, duvarın üzerine zıplarken o arada ayakkabımı aldılar' diyor. Yani buradan koparmışlar. Ayağını koparsalar ya da ölseydi ne olacaktı? Sonuçta bunlar da hayvan, bizim çocuk da insan. Şimdi insan mı daha önemli, hayvan mı önemli? Onu çözmek lazım. Mesele bu. Akşam ezanından sonra, karanlık çöktükten sonra bırakın çocukları, biz dahi çıkmaya korkuyoruz. Çünkü toplu geziyorlar. Bazen 5-6 tane, bazen 20'ye yakın başıboş köpeğin olduğunu biliyoruz. Ama köpekleri toplayamıyorlar. Hayvan haklarını sevenler var. Tamam, biz de seviyoruz dediğim gibi ama illa bir insanın ölmesi, yaralanması veya tavukların her gün telef olması mı lazım. Ya da başka sorunlar mı çıkması lazım"