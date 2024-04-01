Konya'da iftar sofralarının vazgeçilmezi

Konya'da tarihi Bedesten'te bulunan bir pide fırınında çalışan 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, etli ekmeğin yapılışını tarif ederek, “Etli ekmeğin malzemesi, soğan, yeşil biber, domates, çok az miktarda maydanoz koyuyoruz ve kıyması tabii ki dana etinden oluyor. O şekilde içi karıştırıp hazırlıyoruz, servis ediyoruz. Etli ekmekte olmazsa olmaz, birincisi hamuru iyi olacak. İkincisi de eti yani kıyması iyi olacak. Bu ikisi eksik olursa sıkıntı olur. Bir de ustanın yapış şekli ve ustalığı da çok önemli” dedi.