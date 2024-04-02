Konya'da bayram telaşı başladı

Lokumlarda da 90 liradan 500 liraya kadar her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Bu bayram müşterilerimiz daha çok kaliteli çikolatalara rağbet gösteriyor. Bizim gözlemlediğimiz bu şekilde. Ucuz ürünlere bu yıl rağbet daha az” dedi.