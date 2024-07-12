  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte şimdi ortalık karışacak! Fenerbahçe şoka girecek! O yıldız kararını verdi: Yok artık dedirtti…

Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Batshuayi boş kaleye atamadı

Sultangazi'de İETT otobüsü park halindeki tıra arkadan çarpt

Bülent Uygun'dan olay oluşturacak iddialar! Yoksa başınız ağrıyabilir dedi ve: Türkiye’de de var.. Sızdırıldı artık…

Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu

Mağdur olmamak için kira sözleşmesi maddelerine bunları ekleyin! Yoksa başınız ağrıyabilir

Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy için kesenin ağzını açtı! Bakın Beşiktaş ne yanıt verdi

134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Kanadalılar Türkiye'nin o ilinden doğalgaz çıkaracak! Eğer bu olmazsa kuyuyu apar topar kapatacaklar
Aktüel
3
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

2024-07-12 09:43:54
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Konya merkezli 4 ilde kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı tespit edildi.

#1
Foto - Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Şüphelileri adım adım izleyen ekipler, farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını dolandırıcılara fırsat vermeden teşebbüs halindeyken tespit ederek kurtardı. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı IBAN numarasının sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

#2
Foto - Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zelenski Türkiye kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Zelenski Türkiye kararını dünyaya duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz..
Cüneyt Özdemir CHP’yi yerin dibine soktu! “Muhalifler oturup ağlayabilir!”
Medya

Cüneyt Özdemir CHP’yi yerin dibine soktu! “Muhalifler oturup ağlayabilir!”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'nin seçimlerdeki rakamsal ve moral üstünlüğünü kaybetmeye başladığını ve partinin eski CHP'ye doğru gerilediğin..
Radarın yerini tespit eden cihaz gündem oldu! 3000 metreden sürücüyü uyardı
Sosyal Medya

Radarın yerini tespit eden cihaz gündem oldu! 3000 metreden sürücüyü uyardı

Radar uygulaması yapan araçların KA bandını yakalayarak 1500-3000m uzaktan sürücüyü uyardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
ROKETSAN yine yaptı yapacağını! ÇAKIR seyir füzesinde müjdeli haber
Teknoloji

ROKETSAN yine yaptı yapacağını! ÇAKIR seyir füzesinde müjdeli haber

Türkiye'nin savunma sanayii alanROKETSAN tarafından çeşitli platformlar için geliştirilen ÇAKIR seyir füzesinin seri üretimine başlandı...
Araba almak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya! 200 bin TL'ye varan indirimler, sıfır faizli kredi imkanı ve daha fazlası...
Ekonomi

Araba almak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya! 200 bin TL'ye varan indirimler, sıfır faizli kredi imkanı ve daha fazlası...

Araba sahibi olmak isteyenler, araçlarını yenilemek isteyenler dikkat! Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

Gebre (Kapari) otu: Sümerlerin vazgeçemediği küçük ot!
Kadın - Aile

Gebre (Kapari) otu: Sümerlerin vazgeçemediği küçük ot!

Mucizevi bitkiler arasında kabul edilen ve pek fazla bilinmeyen gebre (kapari) otu insan vücuduna inanılmaz faydaları bulunan bir bitki tü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23