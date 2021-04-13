Konya etli ekmeğin lezzeti bu taştan geliyor! Sille taşı...

"Pizza fırınlarında da kullanılıyor" Doğal, dayanıklı yapısı ve ısı dengeleme özellikleriyle ünlenen, fırınlara "en uygun" taşın Sille taşı olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: "Hamur pişirme işlerinde çok güzel bir taş. Eskiden sadece Konya bölgesinde kullanılırdı. Şimdi bunu öğrenenler, Türkiye'nin birçok bölgesine götürüyor. Mesela ateş tuğlası mermer gibi olduğundan hamuru yakıyormuş. Bu özellikleri sayesinde bir de doğal taş olduğu için yakmıyor. Pizza fırınlarına işlediğimiz taşlar da oldu. Çok güzel pizza pişirdiğini söylediler." "Etli ekmek lezzetinin sırrı taştan gelir" Karatay ilçesinde restoran işleten, aynı zamanda etli ekmek ustası olan Mustafa Koçak da etli ekmeğin lezzetini Sille taşından aldığını anlattı. Koçak, taşın yalıtım özelliğiyle fırın sıcaklığını sürekli ideal seviye tuttuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Sille taşı 1100-1200 derece sıcaklığa kadar dayanıyor. Bilindiği gibi etli ekmeğimizin ince olması gerekiyor. Bu taş ince hamuru yakmıyor. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Diğer taşlar patlama, çatlama yapabiliyor ama Sille taşında şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani etli ekmek lezzetinin sırrı taştan gelir. Taş kötüyse usta istediği kadar iyi olsun etli ekmek yanar. Yandığı zaman da müşteri memnuniyeti kalmaz."