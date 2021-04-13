2021-04-13 11:18:57 Konya etli ekmeğin lezzeti bu taştan geliyor! Sille taşı...
Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin "en meşhur" damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor. Adını çıkarıldığı mahalleden alan ve "Sille taşı" olarak da bilinen bu volkanik kaya türü, sıcağa ve suya dayanıklılığı nedeniyle ağırlıkla fırın tabanında pişirme taşı olarak kullanılıyor. İçinde krem renkli kayaçlar ve fenokristaller bulunduran pembemsi renkteki taş, mimaride de tercih ediliyor.