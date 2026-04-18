Konut satışlarınde düşüş!

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. Buna karşın ipotekli (kredili) satışlar yüzde 35,9 artışla dikkat çekti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ilk el konut satışları yüzde 1,3 artarak 35 bin 725’e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 3,6 düşüşle 77 bin 642’ye geriledi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.