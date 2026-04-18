Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Konut satışlarınde düşüş!
AA Giriş Tarihi:

Konut satışlarınde düşüş!

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. Buna karşın ipotekli (kredili) satışlar yüzde 35,9 artışla dikkat çekti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ilk el konut satışları yüzde 1,3 artarak 35 bin 725’e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 3,6 düşüşle 77 bin 642’ye geriledi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

İlk çeyrekte sınırlı düşüş Ocak-mart döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 349 bin 396 oldu. Aynı dönemde ilk el satışlar yüzde 1,7 artışla 107 bin 579’a çıkarken, ikinci el satışlar yüzde 1,2 düşüşle 241 bin 817 olarak kaydedildi.

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

Mart ayında ipotekli konut satışları yüzde 35,9 artarak 25 bin 978’e yükseldi. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 22,9 oldu. Diğer satışlar ise yüzde 9,6 azalışla 87 bin 389’a geriledi. Yılın ilk üç ayında ipotekli satışlar yüzde 31,5 artarak 71 bin 276’ya ulaşırken, diğer satışlar yüzde 6,1 düşüşle 278 bin 120 oldu.

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

Yabancılara satışta düşüş sürüyor Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında yüzde 20 azalarak 1.353’e geriledi. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde ise yabancılara satışlar yüzde 14,9 düşüşle 4 bin 165 oldu.

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

Mart ayında en fazla konut satışı yapılan yabancı uyruklar arasında Rusya Federasyonu vatandaşları 229 konutla ilk sırada yer aldı. Onu 130 konutla İran ve 84 konutla Almanya vatandaşları izledi.

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

Foto - Konut satışlarınde düşüş!

