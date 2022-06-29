Konut enerji sınıfı nasıl nereden öğrenilir? Konut enerji kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor. Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu. Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmuyor. BDDK’nın bu kararından sonra bankalarda konut finansmanı çekecekler de konut sınıf enerji sınıfı sorgulamasının nasıl ve nereden yapıldığını sorguluyor.