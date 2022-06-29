2022-06-29 15:48:14 Konut enerji sınıfı nasıl nereden öğrenilir? Konut enerji kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?
1. el ve 2. el konutlar için konut teminatlı kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Buna göre, Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50 kredi çekilebilecek. Peki Konut enerji sınıfı nasıl nereden öğrenilir? Konut enerji kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır? enerji sınıfı A olan bina kaç yıllık, enerji sınıfı B bina yaşı kaç? enerji sınıfı C bina kaç yılında yapılmış olmalı?