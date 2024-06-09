2024-06-09 17:44:12 Kontrolden çıkan tır, çam ağacına ve depoya çarparak durabildi: 1 yaralı
Antalya'da yoldan çıkan tır önce çam ağacına, ardından da lojmanın depo olarak kullanılan bölümüne çarparak konutlara birkaç metre mesafede durabildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Kent Ormanı girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 03 AEK 615 plakalı tır, önce yol kenarında bulunan çam ağacına, ardından da telleri aşarak lojmana ait depo olarak kullanılan barakaya çarptı.