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Dünya
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Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

2023-09-29 16:06:38
Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’de günlük hayat objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılık en gözde mesleklerin başında geliyor.

#2
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

Başkent Konakri'nin Boulbinet Limanı'ndaki balıkçılar, sabahın erken saatlerinde balık tutmak için okyanus sularına ağ atıyor.

#3
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

Bölgede avlanmak için çok büyük imkanlara sahip olmayan balıkçılar, tamamen el yapımı ve rengarenk sandalları ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

#4
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#5
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#6
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#7
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#8
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#9
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#10
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#11
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#12
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

#13
Foto - Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı

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