2023-09-29 16:06:38 Konakri'de günlük yaşam objektiflere yansıdı
Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’de günlük hayat objektiflere yansıdı.
Salih Uçan ile Şenol Güneş arasındaki diyalog: İnanalım mı bu açıklamalara... Diyerek duyurdular! Az önce açıkladı…
İslam Memiş parayla para kazanmanın formülünü açıkladı: Resmen hazine bulacaksınız! Satın almak için…
Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’de günlük hayat objektiflere yansıdı.
Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılık en gözde mesleklerin başında geliyor.
Başkent Konakri'nin Boulbinet Limanı'ndaki balıkçılar, sabahın erken saatlerinde balık tutmak için okyanus sularına ağ atıyor.
Bölgede avlanmak için çok büyük imkanlara sahip olmayan balıkçılar, tamamen el yapımı ve rengarenk sandalları ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23