Komutan, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyerek konuştu! Cephe hattında Rusların şok eden hamlesi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya ile Ukraynalı arasında savaş devam ederken Ukraynalı komutanlar, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyor. Rusların cephe hattında işte o şok eden hamlesi.

Foto - Komutan, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyerek konuştu! Cephe hattında Rusların şok eden hamlesi

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin doğudaki Pokrovsk kentindeki Ukrayna savunma birliklerini şaşırtmak için sivil kılığına girdiğini söyledi. Bu analiz "Liutyi" kod adlı 68. Avcı Tugayı komutanı, Ukrayna ulusal yayın kuruluşu Suspilne'ye yaptığı açıklamada bu şekilde değerlendirdi.

Foto - Komutan, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyerek konuştu! Cephe hattında Rusların şok eden hamlesi

Rus birliklerinin standart savaş prosedürlerini izlemek yerine "sabotaj ve keşif" grupları gibi davrandığını ifade etti. Liutyi, "Bizi en çok zorlayan şey, sivil kılığına girmeleri. Çok uzun zamandır kıyafet değiştirme yönünde talimatlar alıyor ve bunu uyguluyorlar. Bazen düşmanı ancak çatışma başladıktan sonra tespit edebiliyoruz çünkü normalde sivillerin birliklerimize ateş açması beklenmez" diyor.

Foto - Komutan, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyerek konuştu! Cephe hattında Rusların şok eden hamlesi

Liutyi, "Herhangi bir standart prosedürü takip etmiyorlar ancak hareketleri, lojistik rotalarımızı zora sokmaya devam ediyor" diye ekledi. Komutan ayrıca Rus birliklerinin hava koşullarından faydalanarak şehirde kolayca hareket etmeye çalıştığını da söyledi. Ukrayna güçleri, keşif ve savunma görevlerinde büyük ölçüde drone'lara bel bağlıyor. Rus birlikleri yağmurlu veya sisli havalarda şehirde ilerlediğinde, Ukrayna birliklerinin onları takip etmesi zorlaşıyor. Moskova'nın birlikleri, Ukrayna savunmasının yoğun ateşi altında kaldığı için Pokrovsk'a düzenli olarak büyük ve ağır ekipman getirmekten kaçınıyor. The Kyiv Independent'ın haberine göre, bir Rus tankı şehre yaklaşırken 68. Tugay'ın askerleri tarafından vurulmuştu.

Foto - Komutan, Rus askerler bize sivil kılığına girerek saldırıyor diyerek konuştu! Cephe hattında Rusların şok eden hamlesi

Trump’ın 28 maddelik Ukrayna barış planı basına sızdı Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kent son bir yılda şiddetli çatışmalara sahne oldu ve Rus birlikleri, Ukrayna'nın güçlü savunmasına rağmen aylarca yaklaşmaya devam ettikten sonra nihayetinde son haftalarda Pokrovsk'a girdi. Aynı zamanda Rus ordusu, Pokrovsk'a çok sık ağır ekipman getirmekten kaçınıyor çünkü bunlar çabucak ateş altında kalıyor. Liutyi şöyle konuştu: (Rus kuvvetleri) 16-20 ünite ekipmanın aynı anda içeri girmesiyle bu girişimlerden uzun zaman önce vazgeçti çünkü bunları bizden saklamaları zor. Biz onu her halükarda bulup imha ederiz. 68. Tugay askerleri, 19 Kasım'da şehre yaklaşan bir Rus tankını vurmuştu. Ancak Rus birliklerinin, Pokrovsk çevresinde şehirden cepheye kadar 15 kilometre boyunca uzanan, "ölüm bölgesi" denen bir alan yaratmasıyla bölgedeki lojistik zorluklar devam ediyor. "Düşman, bize karşı savaşmaları için en iyi ekiplerinin çoğunu buraya getirdi. Düşmanın drone saldırıları o kadar yoğun ki, bazen (mevzilere) araçla girmek imkansız hale geliyor" diyen Ukraynalı komutan, bu yüzden bu bölgeyi yürüyerek geçmek zorunda olduklarını ekledi. Sivil kılığına girmek, hile sayılıyor ve uluslararası hukukta savaş suçu olarak değerlendiriliyor. indyturk

