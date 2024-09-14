Kömürhan Köprüsü'ne büyük ödül

Hızlı ve güvenli trafik akışıyla turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan köprü ve tünelin zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl 100 milyon lira tasarruf edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan'da yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, hayata geçirdikleri bazı projelerin daha önce IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019'da Dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında Proje Finansmanı ve Ekonomi kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yapım Metodolojisi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli Yapım Metodolojisi, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise Kalite Yönetimi kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor."