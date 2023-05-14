2023-05-14 13:40:11 Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
Dünya Çiftçiler Günü’nde Kolombiya’da objektiflere takılan kareler...
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Dünya Çiftçiler Günü’nde Kolombiya’da objektiflere takılan kareler...
Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, bu kuruluşa üye tüm ülkelerde "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanıyor.
Bu kapsamda dünyada düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlanan "Dünya Çiftçiler Günü"nde basın, medya ve okullarda yapılan programlarla tarımın ve çiftçilik mesleğinin zor şartları ve ekonomiye olan katkısı anlatılıyor.
'Big Boy' lakaplı Bernardo Bernard, Kolombiya'da konumu sebebiyle gıda kaynaklarında büyük oranda dışa bağımlı olan Providencia Adası'nı tanıtarak çiftçilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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