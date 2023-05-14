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Dünya
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Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

2023-05-14 13:40:11
Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Dünya Çiftçiler Günü’nde Kolombiya’da objektiflere takılan kareler...

#1
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, bu kuruluşa üye tüm ülkelerde "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanıyor.

#2
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Bu kapsamda dünyada düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlanan "Dünya Çiftçiler Günü"nde basın, medya ve okullarda yapılan programlarla tarımın ve çiftçilik mesleğinin zor şartları ve ekonomiye olan katkısı anlatılıyor.

#3
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

'Big Boy' lakaplı Bernardo Bernard, Kolombiya'da konumu sebebiyle gıda kaynaklarında büyük oranda dışa bağımlı olan Providencia Adası'nı tanıtarak çiftçilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

#4
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#5
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#6
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#7
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#8
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#9
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#10
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#11
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#12
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#13
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#14
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#15
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

#16
Foto - Kolombiya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

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