Cengiz, "6 tır 120 ton yardım malzemesi temin eden yardımseverlerden Allah razı olsun, çok büyük bir katkısı oldu arkadaşlarımızın. Umarım en kısa zamanda yerine ulaşır. Şu an binlerce tır yolda. lojistik firması olarak yardımların hepsini ulaştırıyoruz ama şu an tır bulmak çok zor. Şu an at at arabası bile bulunamıyor." dedi.