Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Kolajen, cilt ve vücut sağlığınız için gereklidir. Genellikle kolajeni yüzde 100 olarak besinler yoluyla karşılayamazsınız. Bu sebeple 30'lu yaşlar sonrasında takviye ürünlerle vücudunuza kolajen depolamanız gerekir. Ancak doğada bulunan bir besin kolajen takviyelerini tarihe gömebilir. Propolis, arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisten doğru yararlanıldığında cildinizdeki tüm yaşlılık izlerini silebilirsiniz.