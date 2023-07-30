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Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

2023-07-30 11:59:50
Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Kolajen, cilt ve vücut sağlığınız için gereklidir. Genellikle kolajeni yüzde 100 olarak besinler yoluyla karşılayamazsınız. Bu sebeple 30'lu yaşlar sonrasında takviye ürünlerle vücudunuza kolajen depolamanız gerekir. Ancak doğada bulunan bir besin kolajen takviyelerini tarihe gömebilir. Propolis, arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisten doğru yararlanıldığında cildinizdeki tüm yaşlılık izlerini silebilirsiniz.

#1
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Kolajen üretimi yaşınız ilerledikçe vücudunuzda azalmaya başlar. Kolajen üretimi azaldıkça yaşlanma belirtileri gözle görülür hale gelir. Vücuda kolajen desteği sağlayan pek çok kaynak vardır. Özellikle doğada bulunan güçlü kolajen kaynakları erken yaşlanmayla savaşabilir.

#2
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolis, antik çağlardan beri bağışıklığı güçlendirmek için kullanılıyor. Propolisi sadece arılar yapabilir ve içeriğinde birçok element ve fenolik asitler bulunur. Propolis, güçlü bir antioksidandır, hücresel sağlık ve koruma için kanıtlanmış antioksidan aktiviteyi sağlar.

#3
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Antioksidan desteği sağlıklı yaşlanma için önemlidir. Propolisin genellikle ham olarak tüketilmesi önerilmez. Ancak vücuda güçlü bir kolajen ve antioksidan desteği sağlar.

#4
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Cildinizde zamanla azalan kolajen üretimi kırışıklık, sarkma, cilt lekeleri ve ince çizgiler gibi yaşlanma izlerinin daha belirgin hale gelmesine sebep olur.

#5
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolisin içerisinde arıların kendi salgıları, reçine ve balmumu gibi içerikler yer alıyor. Arılar, iğne yapraklı ağaçların ya da yaprak dökmeyen bitkilerin özünden propolis adı verilen bir bileşik üretiyor. Propolisin doğru kullanıldığında özellikle cilde çok faydası bulunuyor.

#6
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Özellikle enfeksiyonla ve cilt yaralarıyla mücadele etmek için propolis çok fazla tercih ediliyor. Hücre yenileyici özelliği ile propolis cilde kolajen de depoluyor. Propolis üzerinde yapılan pek çok çalışma cilt üzerindeki faydalarını ortaya koyuyor.

#7
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolis kaliteli bir antioksidan olarak biliniyor. Cildin bakımlı, canlı ve kusursuz görünmesini sağlıyor. Propolis içeren bakım kremlerini düzenli kullanarak cildinizi dış etkenlere karşı güçlü hale getirebilmeniz mümkün.

#8
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

EN GÜÇLÜ KOLAJEN VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Propolis cilde kolajen desteği sağlar. Bu özelliği ile hücreleri hızlı bir şekilde yeniler. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar.

#9
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler. Propolisin cilde iyi gelen zengin bir içeriği bulunmaktadır. Hücreleri yenileyerek yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

#10
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolis ciltteki yaraları, ince sıyrıkları ve çizgileri de tedavi eder. Propolisi cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlemek için de kullanabilirsiniz.

#11
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolis ciltteki yaraların daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. Tek başına kullanıldığı gibi ilaçlarla birlikte de cilt yüzeyine sürülebilir. Propolis cildin tahriş olmasını engeller ve cildi yumuşatır. Deri yüzeyini iyileştirerek daha pürüzsüz olmasını sağlar. Propolis kullanımı için propolis özütleri, serumları veya ham propolis kullanabilirsiniz.

#12
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolisler genellikle suda çözünebilir olurlar. Yani birkaç damla propolis özünü cildinize masaj yaparak uygulayabilir ve sabah uyandığınızda su ile temizleyebilirsiniz Propolisi sabah ve akşam cildinize uygulayabilirsiniz.

#13
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolis seçerken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü piyasada sahte propolisler de bulunur.

#14
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Aktardan propolis alırken mutlaka güvendiğin markalar ve ürünün tamamen doğal olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa propolis kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

#15
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

PROPOLİSİN PEK ÇOK ZARARI DA OLABİLİR Sağlığa pek çok katkısı olan propolisi bazı sağlık sorunları olan kişilerin tüketmemesi gerekir. Astım bu hastalıklardan biridir.

#16
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Bal ve diğer arı yan ürünleri tükettiğinde alerjik reaksiyon gösteren kişilerin de propolis kullanmaması gerekiyor. Kavak ağaçlarına, kozalaklı ağaçlara alerjisi olan kişilerin de propolisten uzak durması gerekir.

#17
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Hassas ciltlerde kaşıntı ya da kızarıklık yapabilir.

#18
Foto - Kolajen haplarını piyasadan silecek en güçlü kaynak oymuş! İnce kırışıklıklara bile meydan okuyor

Propolisin fazla tüketilmesi mide sorunlarına neden olabilir.

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