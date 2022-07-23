2022-07-23 19:09:13 Kocaeli'de örtü yangını
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 800 metrekaresi orman olmak üzere toplam 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahales ile kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23