2022-05-14 17:51:21 Kocaeli'de atık malzeme yangını
Kocaeli-Başiskele'de açık alanda çıkan atık malzeme yangınında yükselen yoğun duman, şehir merkezinden de görüldü.
Kocaeli-Başiskele'de açık alanda çıkan atık malzeme yangınında yükselen yoğun duman, şehir merkezinden de görüldü.
Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesi'nde atık malzemelerin bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından iş makinelerinin de desteğiyle söndürüldü.
Bölgeden yükselen yoğun duman, şehir merkezinden de görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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