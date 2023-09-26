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Yaşam
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Koca il 'Limon' için seferber oldu

2023-09-26 14:24:58
Koca il 'Limon' için seferber oldu

Ardahan'da kafesinden kaçak 'Limon' isimli sultan papağını bulmak için tüm halk seferber oldu.

#1
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

Ardahan’da havalandırmak için balkona çıkartılan "Limon" adındaki sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Ardahan halkı kaçan papağanı yakalamak için seferber olurken, yaklaşık 3 gün boyunca aranan papağan sabahın erken saatlerinde bir ağacın dalına konmuş halde görüldü. Papağan itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla indirildi.

#2
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

Kaptanpaşa Mahallesi'nde havalandırmak için evin balkonuna çıkarılan sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Önce karşı binanın çatısına konan papağan, daha sonra sokaktaki bir binanın balkonuna kondu.

#3
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

'Limon' ismi konulan papağanın sahibi Kılıç ailesi kaçan papağanı yakalamak için seferber oldu. Tayfur Kılıç, elindeki kafes ile bir süre papağanın inmesi için uğraştı, ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

#4
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

Ekipler de papağanı yakalamaya çalıştı fakat papağan son anda uçarak kaçtı. Yaklaşık 3 gün boyunca aranan papağan günün ilk ışıklarında Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalına konmuş halde görüldü. İtfaiye ekiplerine tekrardan haber verilmesi üzerine ekipler, merdiven yardımı ile dalların arasında yeri tespit edilen papağanı yakalayarak kafesine koydu.

#5
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

Tayfur Kılıç, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendiren papağanından bahsederken, "3 gündür kayıptı. İtfaiye ekipleri ikinci gün geldi fakat bütün uğraşlara rağmen uçarak kaçtı. Yine gece gündüz Ardahan halkı seferber oldu.

#6
Foto - Koca il 'Limon' için seferber oldu

Ağaç dalları, çatılar ve balkonlar, yani konabileceği her yer takip edildi. Bugün üçüncü günüydü. Bitkin vaziyette bir ağacın dalında görülen papağanı kurtarmak için yine itfaiye ekipleri seferber oldu. Yardım edip emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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