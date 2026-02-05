  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız BYD için 'inşallah doğru değildir' dedirten Türkiye iddiası Beyin nöronlarının ekmeği resmen! 22 yıl araştırıldı ve ortaya çıktı! Bakan Göktaş duyurdu: 65 yaş ve engelli aylığı alanlara müjde Deneyince farkını göreceksiniz! Haşlanmış mısırı lokum gibi yumuşak yapmanın sırrı Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma Raflardan eksik olmazdı! Ünlü dondurma markası iflasın eşiğinde Ani kararla bunu önerdiler: Tüm taraftarlar bunu konuşuyor resmen: Şok edici gelişme TMSF’ye devredilmişti! Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade ortaya çıktı. "Yılan" kod adını kullanan Yasemin Yürük ifadesinde, "Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüm. Cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi bana kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram etti" dedi.

1
#1
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada itirafçı olarak ifade veren Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadeler dosyaya girdi.

#2
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fenomenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Bahadır Gürceer ile fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#3
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod adlı Yasemin Yürük'ün savcılığa verdiği ek ifadede, Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylediği belirtildi. Yörük, ifadesinde, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.

#4
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

2022 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de görüştüklerini belirten Yürük, cinsel birliktelik yaşadıklarını ve kendisine kokain ve ketamin benzeri maddeler ikram edildiğini ifade etti.

#5
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

Yürük ayrıca, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamadığını söylediğini, kendisinden de uyuşturucu kullanmasını istediğini öne sürdü.

#6
Foto - Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi

Yürük ifadesinin devamında ise, "Hatta bu kişi değişik fanteziler yapmak istedi ben kabul etmedim. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı. İfademde bahsedemeyeceğim sapkınlıkları bu kişide gördüm" dediği ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı
Dünya

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin akıbeti belirsizliğe sürüklenirken, Arap ülkelerinden gelen yoğun diplomatik baskının ardından..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23