Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade ortaya çıktı. "Yılan" kod adını kullanan Yasemin Yürük ifadesinde, "Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüm. Cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi bana kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram etti" dedi.