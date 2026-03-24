Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koç Holding'de deprem! Peş peşe kapatma kararı aldı

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'de büyük bir kriz yaşanıyor. Holding, bünyesindeki bir şirketin mağazalarını peş peşe kapatma kararı aldı.

Yapı malzemeleri sektöründe yaşanan daralma sonrası ardı ardına konkordato ilan eden üreticiler ve satış şirketleri, sektörün en büyüklerinden olan Koç Grubu’nun mağaza zinciri olan Koçtaş’ı da frene basmaya yöneltti.

Tek Referans'ın haberine göre Türkiye genelinde 53 ilde 350’den fazla mağazası olan Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi’nin geçen yıl İzmir’de bulunan Menderes, Buca İnönü, Karaburun, Buca, Park Bornova şubelerini kapatmıştı.

Koç, bu yıl da üç ayda Kemalpaşa, Point Bornova, Karşıyaka Yeni Girne, Yelki ve Seferihisar Ürkmez şubelerini kapatma kararı aldı. Böylece son iki yılda 10 Koçtaş mağazası kapatıldı. Koçtaş’ın şu an İzmir’de 15 mağazası kaldı.

Koç Holding’in Kurucusu Vehbi Koç’un 1955 yılında Koç Ticaret A.Ş. adıyla kurduğu Koçtaş, toptancı olarak başladığı ticaret hayatına 1996 yılında İzmir Bornova’da açtığı ilk mağazasıyla perakendeci olarak devam etti.

2000 yılında dünyanın üç büyük ev geliştirme şirketinden biri olan İngiltere Londra merkezli Kingfisher grubuna bağlı B&Q firması ile ortaklık anlaşması imzalandı. Koçtaş, son dönemde daha çok mahalle aralarına açtığı Koçtaş Fix ve internet alışverişi üzerinden satışlara ağırlık vermeye başladı.

