Spor
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin’den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Uyuşturucu soruşturmasında ifade vermesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran hakkında konuşan Levent Gültekin, Fenerbahçe başkanlık süreci üzerinden dikkat çeken ve Türkiye'yi sarsacak değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, Ali Koç’un “sistemin bir parçası” olduğunu savunurken, Sadettin Saran’ın bu yapının dışında kaldığını öne sürdü.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran, savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Saran’ın İstanbul’daki ev adresinde yapılan aramada, misafir odasında bulunan “GoStak” yazılı cam kavanoza el konuldu.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Yapılan incelemede, kavanozda kokain olduğu değerlendirilen madde kalıntılarına rastlandığı bildirildi. Saran, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Soruşturmayı ve süreci değerlendiren gazeteci-yazar Levent Gültekin, Fenerbahçe başkanlığı üzerinden dikkat çeken bir çerçeve çizdi. Gültekin, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün başkanlığının sıradan bir süreç olmadığını vurguladı.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Gültekin’e göre, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinin başına geçmenin arkasında yalnızca sandık ya da kişisel irade yok. Bu durumun, mevcut siyasi ve ekonomik düzenle doğrudan ilişkili olduğunu savundu.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Levent Gültekin, değerlendirmesinin merkezine Ali Koç ismini koydu. Koç’un Türkiye’deki güç yapısının doğal bir unsuru olduğunu dile getiren Gültekin, devletin Ali Koç’u tanıdığını ve sınırlarını bildiğini ifade etti.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Gültekin’e göre Ali Koç, hem ekonomik gücü hem de aile geçmişi nedeniyle sistemin içinde yer alan bir figür. Bu nedenle devlet mekanizmasının, Koç ile nasıl ilişki kuracağını ve hangi noktada duracağını bildiğini savundu.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Gültekin’in en dikkat çeken sözleri ise Sadettin Saran’a dair değerlendirmeleri oldu. Saran’ın sistemle entegre bir figür olmadığını savunan Gültekin, bu durumun Fenerbahçe başkanlık sürecinde rahatsızlık yarattığını ileri sürdü.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Bu rahatsızlığın temelinde ise, “onay alınmadan” başkanlık koltuğuna oturulmasının yattığını ifade eden Gültekin, Saran’ın bu nedenle hedef haline gelmiş olabileceğini dile getirdi.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Gültekin’in değerlendirmelerinde öne çıkan ana vurgu, yaşananların kişilerden çok düzenle ilgili olduğu yönünde oldu. Ona göre mesele, Sadettin Saran’ın kim olduğu değil; hangi yapının içinde ya da dışında kaldığıydı.

Foto - Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin'den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?

Bu sözler, spor kulüpleriyle siyaset ve güç ilişkileri arasındaki tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

