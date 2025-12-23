Haber Merkezi Giriş Tarihi: Koç Holding varisi neden yok? Levent Gültekin’den sert analiz: Sadettin Saran neden hedefte, Ali Koç neden değil?
Uyuşturucu soruşturmasında ifade vermesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran hakkında konuşan Levent Gültekin, Fenerbahçe başkanlık süreci üzerinden dikkat çeken ve Türkiye'yi sarsacak değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, Ali Koç’un “sistemin bir parçası” olduğunu savunurken, Sadettin Saran’ın bu yapının dışında kaldığını öne sürdü.