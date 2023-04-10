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Otomotiv
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Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

2023-04-10 16:41:23
Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Klasik otomobillere meraklı olanlar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya geldi.

#1
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Klasik otomobil tutkunları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de buluştu.

#2
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Avrupa Meydanı'nda "Oldtimer Club" tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona Hırvatistan'daki şehirlerin yanı sıra Slovenya'dan da eski otomobil severler katıldı.

#3
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modellerinden 130 aracın sergilendiği meydandaki etkinliğe turistler de ilgi gösterdi.

#4
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, arabaların maketleri de beğeni topladı.

#5
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

Etkinliğe katılanlar, araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, birçok kişi de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

#6
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#7
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#8
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#9
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#10
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#11
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#12
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#13
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

#14
Foto - Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi

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