2023-04-10 16:41:23 Klasik otomobil meraklıları bir araya geldi
Klasik otomobillere meraklı olanlar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya geldi.
Klasik otomobillere meraklı olanlar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya geldi.
Klasik otomobil tutkunları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de buluştu.
Avrupa Meydanı'nda "Oldtimer Club" tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona Hırvatistan'daki şehirlerin yanı sıra Slovenya'dan da eski otomobil severler katıldı.
Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modellerinden 130 aracın sergilendiği meydandaki etkinliğe turistler de ilgi gösterdi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, arabaların maketleri de beğeni topladı.
Etkinliğe katılanlar, araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, birçok kişi de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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