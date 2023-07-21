'KKTC'yi ziyaret eden Erdoğan dünyaya çağrı yaptı

“İŞLENEN KATLİAMLARI NE UNUTACAĞIZ NE DE UNUTTURACAĞIZ” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eosis ve Eoka’nın katliamlarının unutulmayacağını, asla muvaffak olamayacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Kardeşlerim, garanti anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde kahraman Mehmetçiğimiz Ada’ya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türkünün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Ada’nın Güney’inde ise kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor. Rumların yeni lideri Enosis, Eoka bayrakları altında poz veriyor. Eoka terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz. Tarih apaçık göstermiştir ki Rumların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamış olmasının nedeni de budur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden, uzlaşıdan kaçmamıştır. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık, kin gütmedik. Ada’nın iki unsurunun bir arada barış içinde yaşamasının yollarını samimi şekilde aradık. Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz. Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken, Federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın 2021 yılında Cenevre’de ortada koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmelidir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girilmesi söz konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş, kendi kabahatini gizleyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere üçüncü taraflara bizleri şikayet etmektir. Kıbrıs Türkünün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar. 20 Temmuz 1974’te bu bağların ne kadar güçlü olduğunu gördüler.”