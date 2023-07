'KKTC'yi ziyaret eden Erdoğan dünyaya çağrı yaptı

“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ BİR AN EVVEL TANIYIN” Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında yaptığı çağrıyı tekrar ederek, “Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkünün varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının daima güvencesi olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Çalışmalarımız, maruz bırakıldığınız hukuk dışı, gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecektir. Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçen sene Kasım ayında Semerkant’ta anayasal ismiyle kucak açtı. Bunu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Gözlemci Üyeliği izledi. Bu adımların inşallah yenileri de gelecek. Adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir. İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum; Gelin, adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir an evvel tanıyın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde durması, güçlü bir devlet haline gelmesi için bu zamana kadar verdiğimiz desteği her alanda artırarak devam ettireceğiz” dedi.