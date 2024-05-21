2024-05-21 21:10:59 KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu
KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaştı.
KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaştı.
Yeni rakamı KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.
Gardiyanoğlu, asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini aktarıldı.
Kıbrıs’ta asgari ücretle çalışanların hesabına artık net 29 bin 640 TL yatacak. Bakan Gardiyanoğlu, söz konusu zamma ilişkin asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini ifade edildi.
Zamlanan asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kıbrıs’ta asgari ücretin zamlanmasının ardından gözleri Türkiye’ye çevrildi. Asgari ücret 2024 yılının başında yüzde 49 zamlanarak 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükseltildi.
Ancak zamlı asgari ücret kısa sürede erirken yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar zor günler geçirmeye başladı. Böylece enflasyonun altında kalan asgari ücrete ara zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücrete ara zam yapılmayacağını dile getirmişti.
Uzmanlara göre asgari ücrete mecburi bir zam yapılacağını söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23