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Ekonomi
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KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

2024-05-21 21:10:59
KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaştı.

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#1
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Yeni rakamı KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.

#2
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Gardiyanoğlu, asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini aktarıldı.

#3
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Kıbrıs’ta asgari ücretle çalışanların hesabına artık net 29 bin 640 TL yatacak. Bakan Gardiyanoğlu, söz konusu zamma ilişkin asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini ifade edildi.

#4
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Zamlanan asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

#5
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Kıbrıs’ta asgari ücretin zamlanmasının ardından gözleri Türkiye’ye çevrildi. Asgari ücret 2024 yılının başında yüzde 49 zamlanarak 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükseltildi.

#6
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Ancak zamlı asgari ücret kısa sürede erirken yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar zor günler geçirmeye başladı. Böylece enflasyonun altında kalan asgari ücrete ara zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücrete ara zam yapılmayacağını dile getirmişti.

#7
Foto - KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! Rakam gündeme oturdu

Uzmanlara göre asgari ücrete mecburi bir zam yapılacağını söyledi.

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