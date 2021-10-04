KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde çarpıcı sözler: Mezarına saldırmaları...

Kurtuluş Savaşı'nda Bilecik'in Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini anımsatan Tatar, "Yunanlıların o zaman buraya yaptıkları saldırılar, buradan ayrılırken buraları yakmaları, yıkmaları hatta Ertuğrul Gazi'nin mezarına bile saldırmaları, kurşunlamaları, burada ecdada ait olan bu kabirleri yok etmeye çalışmaları. Bütün bunlar Rum-Yunan ikilisinin nasıl bir zihniyetle şu anda hala daha bizim karşımızda olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta da beş beterini bize yaptılar. Gerçekten Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için o zor günlerimizde Kıbrıs Türk halkının katliamdan geçtiğini, büyük saldırılara uğradığını, zulüm ve bir bakıma soykırımdan geçtiğini bütün Türkiye de bilir, bütün kamuoyu da bilir. Biz Kıbrıs'ta hep Türkiye özlemiyle yaşamımızı sürdürdük." dedi.