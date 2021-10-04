2021-10-04 18:49:19 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde çarpıcı sözler: Mezarına saldırmaları...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ""Yunanlıların o zaman buraya yaptıkları saldırılar, buradan ayrılırken buraları yakmaları, yıkmaları hatta Ertuğrul Gazi'nin mezarına bile saldırmaları, kurşunlamaları, burada ecdada ait olan bu kabirleri yok etmeye çalışmaları. Bütün bunlar Rum-Yunan ikilisinin nasıl bir zihniyetle şu anda hala daha bizim karşımızda olduğunu göstermektedir." dedi.