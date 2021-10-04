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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde çarpıcı sözler: Mezarına saldırmaları...

2021-10-04 18:49:19
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde çarpıcı sözler: Mezarına saldırmaları...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ""Yunanlıların o zaman buraya yaptıkları saldırılar, buradan ayrılırken buraları yakmaları, yıkmaları hatta Ertuğrul Gazi'nin mezarına bile saldırmaları, kurşunlamaları, burada ecdada ait olan bu kabirleri yok etmeye çalışmaları. Bütün bunlar Rum-Yunan ikilisinin nasıl bir zihniyetle şu anda hala daha bizim karşımızda olduğunu göstermektedir." dedi.

#1
Foto - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen Tatar, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Alp kıyafetli askerleri selamlayan Tatar, türbenin önünde yapılan saygı nöbeti değişimini izledi, iç bölümde dua ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen Tatar, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Alp kıyafetli askerleri selamlayan Tatar, türbenin önünde yapılan saygı nöbeti değişimini izledi, iç bölümde dua ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

#2
Foto - Ersin Tatar, daha sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak böyle bir ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ersin Tatar, daha sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak böyle bir ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

#3
Foto - Ertuğrul Gazi ve silah arkadaşlarının Osmanlı'nın kuruluşuna giden yolda büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Tatar,

Ertuğrul Gazi ve silah arkadaşlarının Osmanlı'nın kuruluşuna giden yolda büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Tatar, "Biz bu topraklara yerleşirken atalarımız 1071'de Malazgirt Savaşı ile Selçuklular, Anadolu'nun kapısını açıyorlar. Bilahare Osmanlılar'la 1453'te İstanbul'un fethi ve 1571'de Kıbrıs'ın fethi. Kıbrıs çok önemli çünkü Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti sağlıyor. Bugün de bu mücadele Doğu Akdeniz'de devam etmektedir." dedi.

#4
Foto - Ellerindeki bilgi ve kaynaklara göre, Kıbrıs'ın fethi için savaşın 1 yıl sürdüğünü ve 80 bin şehit verildiğini aktaran Tatar, ardından yüzyıllardır ada üzerine çeşitli oyunlar oynandığını anlattı.

Ellerindeki bilgi ve kaynaklara göre, Kıbrıs'ın fethi için savaşın 1 yıl sürdüğünü ve 80 bin şehit verildiğini aktaran Tatar, ardından yüzyıllardır ada üzerine çeşitli oyunlar oynandığını anlattı.

#5
Foto - Kurtuluş Savaşı'nda Bilecik'in Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini anımsatan Tatar,

Kurtuluş Savaşı'nda Bilecik'in Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini anımsatan Tatar, "Yunanlıların o zaman buraya yaptıkları saldırılar, buradan ayrılırken buraları yakmaları, yıkmaları hatta Ertuğrul Gazi'nin mezarına bile saldırmaları, kurşunlamaları, burada ecdada ait olan bu kabirleri yok etmeye çalışmaları. Bütün bunlar Rum-Yunan ikilisinin nasıl bir zihniyetle şu anda hala daha bizim karşımızda olduğunu göstermektedir. Kıbrıs'ta da beş beterini bize yaptılar. Gerçekten Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için o zor günlerimizde Kıbrıs Türk halkının katliamdan geçtiğini, büyük saldırılara uğradığını, zulüm ve bir bakıma soykırımdan geçtiğini bütün Türkiye de bilir, bütün kamuoyu da bilir. Biz Kıbrıs'ta hep Türkiye özlemiyle yaşamımızı sürdürdük." dedi.

#6
Foto - Kıbrıs Türkleri'nin yıllarca yalnızlık içinde İngiliz yönetiminde, daha sonra Rumların saldırısı altında yaşadığını kaydeden Tatar, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçik'in adaya gelmesiyle iki ayrı devletin oluştuğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar,

Kıbrıs Türkleri'nin yıllarca yalnızlık içinde İngiliz yönetiminde, daha sonra Rumların saldırısı altında yaşadığını kaydeden Tatar, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçik'in adaya gelmesiyle iki ayrı devletin oluştuğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda Türk askerinin varlığı ile caydırıcı güç ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenliğiyle orada Kıbrıs Türk halkına bir gelecek sunabilmesi mücadelesinde çalışmamızı bu anlayışla sürdürmekteyiz." açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Türkiye'ye zaman zaman geldiğini hatırlatan Tatar,

Türkiye'ye zaman zaman geldiğini hatırlatan Tatar, "Çeşitli bölgelerde, çeşitli faaliyetlerde, çeşitli konuşmalarla, çeşitli açıklamalarla Türk kamuoyuna ne kadar yakın olduğumuzu, kaderimizin bir, gönlümüzün bir, geleceğimizde de inşallah hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

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