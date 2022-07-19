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Kıyamet gibi! Zamora'da cehennem görüntüsü

2022-07-19 13:57:14
Kıyamet gibi! Zamora'da cehennem görüntüsü

Nüfusu 1000 kişi bile olmayan bir kasabada çekilen kayıt dünyada şok etkisi yarattı, Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası doğuya ve kuzeye doğru ilerliyor.

#1
Foto - Yaz mevsiminin ortasına ulaşan Kuzey Yarımküre'de, geçen haftadan bu yana etkisini giderek artıran sıcak hava dalgası Avrupa'yı kelimenin tam anlamıyla cehenneme çevirdi. Hayli kuzeyde yer alan İngiltere'de termometreler 40 dereceyi aştı, orman yangınlarıyla boğuşan İspanya'dan dünyayı dehşete düşüren görüntüler geldi. Uluslararası haber ajansları, Fransa'dan Hollanda'ya, Portekiz'den Almanya'ya, İtalya'dan İsviçre'ye, Slovenya'dan Hırvatistan'a neredeyse Avrupa'nın her noktasından orman yangını ve sıcak hava fotoğrafları servis ediyor. Kuzey Afrika'nın en batısında yer alan Fas'ta da orman yangınları var.

Yaz mevsiminin ortasına ulaşan Kuzey Yarımküre'de, geçen haftadan bu yana etkisini giderek artıran sıcak hava dalgası Avrupa'yı kelimenin tam anlamıyla cehenneme çevirdi. Hayli kuzeyde yer alan İngiltere'de termometreler 40 dereceyi aştı, orman yangınlarıyla boğuşan İspanya'dan dünyayı dehşete düşüren görüntüler geldi. Uluslararası haber ajansları, Fransa'dan Hollanda'ya, Portekiz'den Almanya'ya, İtalya'dan İsviçre'ye, Slovenya'dan Hırvatistan'a neredeyse Avrupa'nın her noktasından orman yangını ve sıcak hava fotoğrafları servis ediyor. Kuzey Afrika'nın en batısında yer alan Fas'ta da orman yangınları var.

#2
Foto - Ölümcül orman yangınları Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'da binlerce insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Orman yangınlarının önüne geçilemediği Fransa'da sıcaklıklar tarihi rekorlar kırdı. Fransa'nın güneybatısındaki popüler tatil merkezi Gironde'de bir haftadır alevlerin önüne geçilemiyor. Ülkenin dört bir yanından Gironde'ye sevk edilen itfaiyeciler, 17 bin hektar alanın yanmasına engel olamadı.

Ölümcül orman yangınları Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'da binlerce insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Orman yangınlarının önüne geçilemediği Fransa'da sıcaklıklar tarihi rekorlar kırdı. Fransa'nın güneybatısındaki popüler tatil merkezi Gironde'de bir haftadır alevlerin önüne geçilemiyor. Ülkenin dört bir yanından Gironde'ye sevk edilen itfaiyeciler, 17 bin hektar alanın yanmasına engel olamadı.

#3
Foto - 'AHTAPOT GİBİ BİR CANAVAR' Gironde bölge yöneticisi Jean-Luc Gleyze, orman yangınını bir 'canavar'a benzetti:

'AHTAPOT GİBİ BİR CANAVAR' Gironde bölge yöneticisi Jean-Luc Gleyze, orman yangınını bir 'canavar'a benzetti: "Ahtapot gibi bir canavar, öne veya arkaya doğru sürekli büyüyor, büyüyor, büyüyor. Çünkü hava sıcak, çünkü rüzgar var, çünkü havada nem yok. O bir canavar ve ona karşı savaşmak çok zor."

#4
Foto - Gironde'de bulunan BBC muhabiri Lucy Williamson, Pazartesi günü 40 dereceyi geçen sıcaklığın Salı günü biraz düşmesinin beklendiğini ancak esmeye devam eden rüzgar ve nemsiz gökyüzünün ani bir rahatlama getirmeyeceğini bildiriyor. BBC, uzmanların Fransa'da 'kıyamet sıcağı' beklediğini bildiriyor. Fransa'nın birçok şehrinde Pazartesi tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti, batıdaki Nantes'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Gironde'de bulunan BBC muhabiri Lucy Williamson, Pazartesi günü 40 dereceyi geçen sıcaklığın Salı günü biraz düşmesinin beklendiğini ancak esmeye devam eden rüzgar ve nemsiz gökyüzünün ani bir rahatlama getirmeyeceğini bildiriyor. BBC, uzmanların Fransa'da 'kıyamet sıcağı' beklediğini bildiriyor. Fransa'nın birçok şehrinde Pazartesi tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti, batıdaki Nantes'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

#5
Foto - Fransa'da geride kalan birkaç günde 30 bin insan orman yangınları nedeniyle tahliye edildi, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için barınaklar kuruldu. Tahliye edilen yerler arasında 1000 hayvanın yer aldığı bir hayvanat bahçesi de var.

Fransa'da geride kalan birkaç günde 30 bin insan orman yangınları nedeniyle tahliye edildi, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için barınaklar kuruldu. Tahliye edilen yerler arasında 1000 hayvanın yer aldığı bir hayvanat bahçesi de var.

#6
Foto - İNGİLTERE'DE 42 DERECE BEKLENİYOR BBC, Avrupa'nın güneyini kasıp kavuran sıcak hava dalgasının şimdi kuzeye ve doğuya doğru ilerlediğini aktarıyor. İngiltere'de bugün hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde 42 dereceye çıkabilir. Pazartesi günü Suffolk bölgesindeki Santon Downham 38.1 dereceyle ülkede en sıcak yer olarak ölçülürken, birçok bölgede hava sıcaklığı 37 dereceyi aştı. Galler'de hava sıcaklığı 37.1 dereceyle rekor kırdı.

İNGİLTERE'DE 42 DERECE BEKLENİYOR BBC, Avrupa'nın güneyini kasıp kavuran sıcak hava dalgasının şimdi kuzeye ve doğuya doğru ilerlediğini aktarıyor. İngiltere'de bugün hava sıcaklığının rekor kırması bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde 42 dereceye çıkabilir. Pazartesi günü Suffolk bölgesindeki Santon Downham 38.1 dereceyle ülkede en sıcak yer olarak ölçülürken, birçok bölgede hava sıcaklığı 37 dereceyi aştı. Galler'de hava sıcaklığı 37.1 dereceyle rekor kırdı.

#7
Foto - Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissediliyor. İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü. Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissediliyor. İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü. Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

#8
Foto - İLK KEZ KIRMIZI ALARM Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk kez aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Kırmızı alarm seviyesi 'vatandaşların ve altyapının üzerinde geniş etkiler görülmesinin beklendiği ve günlük rutinler ile çalışma koşullarında önemli değişikliklerin gerekeceği' anlamına geliyor. Bugün İngiltere'de okullar erken kapanabilir, bazı okullar hiç açılmayabilir. Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısı yaptı.

İLK KEZ KIRMIZI ALARM Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk kez aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Kırmızı alarm seviyesi 'vatandaşların ve altyapının üzerinde geniş etkiler görülmesinin beklendiği ve günlük rutinler ile çalışma koşullarında önemli değişikliklerin gerekeceği' anlamına geliyor. Bugün İngiltere'de okullar erken kapanabilir, bazı okullar hiç açılmayabilir. Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısı yaptı.

#9
Foto - Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, 'ulusal olağanüstü hal durumu' olarak nitelendiriliyor. Sağlık Bakanı Steve Barclay, sıcak hava dalgası nedeniyle ambülans kapasitelerinin arttırıldığını açıkladı. Telefon yardım hatlarına da destek verileceği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, 'ulusal olağanüstü hal durumu' olarak nitelendiriliyor. Sağlık Bakanı Steve Barclay, sıcak hava dalgası nedeniyle ambülans kapasitelerinin arttırıldığını açıkladı. Telefon yardım hatlarına da destek verileceği belirtildi.

#10
Foto - İngiltere'de Cumartesi gecesi 16 yaşındaki bir genç Salford Rıhtımı'nda denize girmesinin ardından hayatını kaybetmişti. West Yorkshire'da da bir rezervuara giren bir kişiden halen haber alınamıyor. ALEVLERİN SARDIĞINI FARK ETMEDİ Avrupa'nın güneybatı ucundaki İspanya, günlerdir cehennem gibi. İki itfaiyecinin orman yangınında hayatını kaybettiği kuzeybatıdaki Zamora'da, Tabara kasabasında alevler neredeyse Angel Martin Arjona'yı kameralar önünde yutuyordu. Kasaba sakini Arjona alevlerin Tabara'ya sıçramasını önlemek için bir iş makinesiyle hendek kazıyordu, bu sırada orman yangınının etrafını sardığını farketmedi. İş makinesiyle alevlerden kaçmayı denedi ancak başarısız oldu. Bunun üzerine araçtan yere atladı, alevlerin ortasından geçti. Bu kez de karşısına bir tel örgü çıktı. Angel Martin Arjona on sonunda yanarak alevlerden kurtulmayı başardı. Yaralanan adamın hastanede tedavisi devam ediyor.

İngiltere'de Cumartesi gecesi 16 yaşındaki bir genç Salford Rıhtımı'nda denize girmesinin ardından hayatını kaybetmişti. West Yorkshire'da da bir rezervuara giren bir kişiden halen haber alınamıyor. ALEVLERİN SARDIĞINI FARK ETMEDİ Avrupa'nın güneybatı ucundaki İspanya, günlerdir cehennem gibi. İki itfaiyecinin orman yangınında hayatını kaybettiği kuzeybatıdaki Zamora'da, Tabara kasabasında alevler neredeyse Angel Martin Arjona'yı kameralar önünde yutuyordu. Kasaba sakini Arjona alevlerin Tabara'ya sıçramasını önlemek için bir iş makinesiyle hendek kazıyordu, bu sırada orman yangınının etrafını sardığını farketmedi. İş makinesiyle alevlerden kaçmayı denedi ancak başarısız oldu. Bunun üzerine araçtan yere atladı, alevlerin ortasından geçti. Bu kez de karşısına bir tel örgü çıktı. Angel Martin Arjona on sonunda yanarak alevlerden kurtulmayı başardı. Yaralanan adamın hastanede tedavisi devam ediyor.

#11
Foto - YOLCU TRENİ ALEVLERİN ORTASINDA Zamora'da ayrıca bir yolcu treni alevlerin içinde kaldı. Sabah 09.30 seferini yapmaya hazırlanan trene yaklaşan alevler, araç içinde bekleyen yolcular tarafından görüntülendi. Yolcular alevlerin saniyeler içinde trene yaklaşmasıyla büyük panik yaşadı. Trenle seyahat etmeyi bekleyen Francisco Seoane, İspanya basınına alevlerin çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların yanmaya başladığını söyledi:

YOLCU TRENİ ALEVLERİN ORTASINDA Zamora'da ayrıca bir yolcu treni alevlerin içinde kaldı. Sabah 09.30 seferini yapmaya hazırlanan trene yaklaşan alevler, araç içinde bekleyen yolcular tarafından görüntülendi. Yolcular alevlerin saniyeler içinde trene yaklaşmasıyla büyük panik yaşadı. Trenle seyahat etmeyi bekleyen Francisco Seoane, İspanya basınına alevlerin çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların yanmaya başladığını söyledi: "Yangının sıçraması an meselesiydi. Birden hava karardı. Vagonun içindeki dumanın kokusunu bile alabiliyorduk." Halihazırda İspanya'nın farklı bölgelerinde 30 ayrı orman yangını var. Binlerce itfaiyeci ve orman ekibi alevlerin önünü kesmek için canhıraş bir şekilde çaba gösteriyor. Orman yangınları şimdiye kadar 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. PORTEKİZ'DE KÖYLER BOŞALTILDI İspanya'nın komşusu Portekiz de orman yangınlarıyla savaşıyor. Bir yaşlı çift, kuzeydeki Murça'da alevlerden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine bölgedeki birçok köy boşaltıldı. Portekiz'de 47 dereceye ulaşan sıcaklıklar Temmuz ayı için bir rekor. Meteoroloji servisi IPMA, Portekiz'in her noktasında orman yangını çıkabileceği uyarısını yapıyor. Güneybatı Avrupa ülkesinde, 2017'deki orman yangınları 66 can almıştı, benzer bir facianın yaşanmasından endişe duyuluyor. İspanya ve Portekiz'de sıcak havaya bağlı ölümlerin ise 1000'i aştığı tahmin ediliyor. Bir başka Avrupa ülkesi Hollanda'da Pazartesi yılın en sıcak günü oldu, güneybatıdaki Westdorpe kasabasında termometreler 33,6 dereceye ulaştı. Hollanda'da bugünün daha da bunaltıcı geçmesi bekleniyor, sıcaklıklar 39 dereceyi bulabilir. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerlediğini, Hollanda'nın komşuları Belçika ve Almanya'nın da birkaç gün içinde 40 dereceyi göreceğini söylüyor.

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