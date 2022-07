Kıyamet gibi! Zamora'da cehennem görüntüsü

YOLCU TRENİ ALEVLERİN ORTASINDA Zamora'da ayrıca bir yolcu treni alevlerin içinde kaldı. Sabah 09.30 seferini yapmaya hazırlanan trene yaklaşan alevler, araç içinde bekleyen yolcular tarafından görüntülendi. Yolcular alevlerin saniyeler içinde trene yaklaşmasıyla büyük panik yaşadı. Trenle seyahat etmeyi bekleyen Francisco Seoane, İspanya basınına alevlerin çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların yanmaya başladığını söyledi: "Yangının sıçraması an meselesiydi. Birden hava karardı. Vagonun içindeki dumanın kokusunu bile alabiliyorduk." Halihazırda İspanya'nın farklı bölgelerinde 30 ayrı orman yangını var. Binlerce itfaiyeci ve orman ekibi alevlerin önünü kesmek için canhıraş bir şekilde çaba gösteriyor. Orman yangınları şimdiye kadar 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. PORTEKİZ'DE KÖYLER BOŞALTILDI İspanya'nın komşusu Portekiz de orman yangınlarıyla savaşıyor. Bir yaşlı çift, kuzeydeki Murça'da alevlerden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine bölgedeki birçok köy boşaltıldı. Portekiz'de 47 dereceye ulaşan sıcaklıklar Temmuz ayı için bir rekor. Meteoroloji servisi IPMA, Portekiz'in her noktasında orman yangını çıkabileceği uyarısını yapıyor. Güneybatı Avrupa ülkesinde, 2017'deki orman yangınları 66 can almıştı, benzer bir facianın yaşanmasından endişe duyuluyor. İspanya ve Portekiz'de sıcak havaya bağlı ölümlerin ise 1000'i aştığı tahmin ediliyor. Bir başka Avrupa ülkesi Hollanda'da Pazartesi yılın en sıcak günü oldu, güneybatıdaki Westdorpe kasabasında termometreler 33,6 dereceye ulaştı. Hollanda'da bugünün daha da bunaltıcı geçmesi bekleniyor, sıcaklıklar 39 dereceyi bulabilir. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerlediğini, Hollanda'nın komşuları Belçika ve Almanya'nın da birkaç gün içinde 40 dereceyi göreceğini söylüyor.