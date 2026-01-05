Kışın terleten ısınma yöntemi: Onların en iyi yardımcısı! Japon uzmanlardan tavsiye, evlerinde bile kullanıyorlar

Eskiden kömürlü haznelerle (horigotatsu) ısıtılan bu sistem, günümüzde tamamen elektrikli ve güvenli bir hâle gelmiştir. Japon kültürü içerisinde sadece bir ısınma aracı değil, aynı zamanda sosyalleşme alanıdır. Akşam yemeği yenir, televizyon izlenir, hatta çoğu zaman sıcaklığın rehavetiyle altında uyuyakalınır. Enerji tasarrufu konusunda da oldukça cimri olan bu icat, tüm evi ısıtmak yerine sadece yaşam alanını ısıtmayı hedefler,olumlu yönde etkiler, yardımcı olur Japoncada bu masanın yarattığı rehaveti anlatan özel bir tabir bile var: Kotatsu muri. Kabaca çevirmek gerekirse "Kotatsu'dan çıkmak imkânsız" anlamına geliyor. Sıcaklığın verdiği o mayışma hissiyle planların iptal edilmesi, o an yapılması gereken işlerin "yarın yaparım" diyerek ertelenmesi bu kültürün bir parçası. Sadece insanlar değil, evdeki evcil hayvanlar için de bu masanın altı kış aylarının vazgeçilmezidir. Eğer bir gün yolunuz Japonya'ya düşer ve bir eve misafir olursanız, masanın altında bacaklarınıza sürtünen mırıl mırıl bir kediyle karşılaşmanız işten bile değildir. Japonya’da uzun yıllardır kullanılan elektrikli halılar ve battaniyeler, doğrudan temasta bulunduğu kişiyi ısıtıyor. Enerji tasarrufu sağlayan bazı modeller, yalnızca temas edilen bölgeyi ısıtarak gereksiz elektrik tüketimini de önleyebiliyor.