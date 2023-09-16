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Yaşam
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Kışın habercileri yaylaları süsledi

2023-09-16 21:34:07
Kışın habercileri yaylaları süsledi

Karadeniz'in yüksek kesimleri, kışın habercisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

#1
Foto - Kışın habercileri yaylaları süsledi

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.

#2
Foto - Kışın habercileri yaylaları süsledi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda da çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle bu çiçeklerle kaplandı.

#3
Foto - Kışın habercileri yaylaları süsledi

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu. Eylül ve ekimde çiçeklenen vargit, 500 ile 3 bin metre arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

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