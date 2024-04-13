2024-04-13 20:36:53 Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı
Kış mevsiminin bir hayli çetin geçtiği Ardahan’da kardelenler yüzlerini gösterdi.
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Kış mevsiminin bir hayli çetin geçtiği Ardahan’da kardelenler yüzlerini gösterdi.
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.
Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.
İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü ile Göle arasındaki Acısu mevkisinde ise "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı renklendirdi.
Doğanın renklenmesiyle doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğraf tutkunları da çiçekleri görüntülemeye çalıştı.
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