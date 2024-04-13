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Yaşam
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Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

2024-04-13 20:36:53
Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

Kış mevsiminin bir hayli çetin geçtiği Ardahan’da kardelenler yüzlerini gösterdi.

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Foto - Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.

#2
Foto - Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.

#3
Foto - Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü ile Göle arasındaki Acısu mevkisinde ise "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı renklendirdi.

#4
Foto - Kışı çetin geçtiği Ardahan'da kardelenler açtı

Doğanın renklenmesiyle doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğraf tutkunları da çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

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