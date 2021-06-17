2021-06-17 11:11:58 Kisecik kanyonu görenleri hayran bırakıyor!
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yeşil doğasıyla görenleri hayran bırakan Kisecik Kanyonu, iki dağ arasındaki sal gezisiyle ziyaretçilerini gözleri kamaştıran bir yolculuğa çıkarıyor. Toros Dağlarının eteklerindeki ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'nde yer alan kanyon, yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak anılıyor. Dar ve keskin virajların alındığı zorlu yolculuğun ardından ulaşılabilen Kisecik Kanyonu, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor.