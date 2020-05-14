2020-05-14 09:46:19 Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi?
Kısa çalışma ödeneğine başvurup da ödenekten faydalanlar ‘Kısa çalışma ödeneği süresince yatmayan sigorta primleri emekliliği etkiler mi?’ Sorusunu sormakta. Kısa çalışma ödeneğinde, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkat alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60’ı ödeniyor. Faaliyetini tamamen durduran işyerinde çalışanların sigortası ile işyeri kısmi çalışıyorsa o zaman yatırılan sigortanın emekliliği etkilemesi farklı. Peki kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi?