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Ekonomi
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Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi?

2020-05-14 09:46:19
Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneğine başvurup da ödenekten faydalanlar ‘Kısa çalışma ödeneği süresince yatmayan sigorta primleri emekliliği etkiler mi?’ Sorusunu sormakta. Kısa çalışma ödeneğinde, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkat alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60’ı ödeniyor. Faaliyetini tamamen durduran işyerinde çalışanların sigortası ile işyeri kısmi çalışıyorsa o zaman yatırılan sigortanın emekliliği etkilemesi farklı. Peki kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi?

#1
Foto - Kısa çalışma ödeneği alanın SGK primi yatıyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin hesabına ödenek yatırılıyor.

Kısa çalışma ödeneği alanın SGK primi yatıyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin hesabına ödenek yatırılıyor.

#2
Foto - Kısa çalışmada süresinin ilk bir haftası için İşkur Kısa Çalışma Ödeneği ödemiyor. İş Kanunu'nun 40'ncı maddesi hükmünce bu süre için işveren olarak yarım ücret ödeme zorunluluğunuz var. Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şunları yazdı:

Kısa çalışmada süresinin ilk bir haftası için İşkur Kısa Çalışma Ödeneği ödemiyor. İş Kanunu'nun 40'ncı maddesi hükmünce bu süre için işveren olarak yarım ücret ödeme zorunluluğunuz var. Kısa çalışma ödeneği emeklilik süresini etkiler mi? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şunları yazdı:

#3
Foto - Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartını yerine getirenler kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmakta.

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartını yerine getirenler kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmakta.

#4
Foto - “Kısa çalışma ödeneğinden en çok merak edilen ve yine yanlış bilinen konu da ödenek süresince sosyal güvenlik primlerinin yatıp yatmadığı. Bundan dolayı da okuyucular, ‘emeklilik süremiz gecikiyor mu?’ diye endişe ediyor. İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa ve kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa, kısa çalışma ödeneği süresince çalışanların primleri yatmıyor.

“Kısa çalışma ödeneğinden en çok merak edilen ve yine yanlış bilinen konu da ödenek süresince sosyal güvenlik primlerinin yatıp yatmadığı. Bundan dolayı da okuyucular, ‘emeklilik süremiz gecikiyor mu?’ diye endişe ediyor. İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa ve kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa, kısa çalışma ödeneği süresince çalışanların primleri yatmıyor.

#5
Foto - İşveren, hiçbir prim ödemiyor; sadece çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu şartlarda eğer 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alınıyorsa, çalışanların üç ay boyunca emeklilik primleri ödenmiyor; haliyle bu da emeklilik süresini etkiliyor.

İşveren, hiçbir prim ödemiyor; sadece çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu şartlarda eğer 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alınıyorsa, çalışanların üç ay boyunca emeklilik primleri ödenmiyor; haliyle bu da emeklilik süresini etkiliyor.

#6
Foto - Faaliyetini tamamen durdurmayıp, azaltan işyerlerinde ise durum farklı. Kaç gün çalışılıyorsa, o kadar süre primleri hesaplanıp, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılıyor.

Faaliyetini tamamen durdurmayıp, azaltan işyerlerinde ise durum farklı. Kaç gün çalışılıyorsa, o kadar süre primleri hesaplanıp, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılıyor.

#7
Foto - Örnekle anlatayım. Haftada 6 gün çalışılan bir işyeri, salgın nedeniyle faaliyetini yarı yarıya azaltıp, kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa; çalışanın aylık 15 günlük primini işveren hesaplayıp, yatıracak.

Örnekle anlatayım. Haftada 6 gün çalışılan bir işyeri, salgın nedeniyle faaliyetini yarı yarıya azaltıp, kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa; çalışanın aylık 15 günlük primini işveren hesaplayıp, yatıracak.

#8
Foto - Çalışanın, kısa çalışma ödeneği aldığı sürede ise emeklilik primleri yatmaz.

Çalışanın, kısa çalışma ödeneği aldığı sürede ise emeklilik primleri yatmaz.

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