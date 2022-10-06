Kış yaklaşıyor: Doğal gaz faturasını yüzde 30 düşüren formül

“Kombi bakımları faturaya yüzde 30 oranında destek sağlıyor” Altınordu ilçesinde 12 yıldır kombi ve petek bakımları yapan Murat Tut, yapılan bakımlar sonrası vatandaşların elverişli ısınma ile tasarruflu bir kullanım gerçekleştirebileceğini belirtti. Bakımların faturaların azalmasına da katkı sağladığını söyleyen Tut, “Kombi bakımı öncelikle yıllık bakım olarak gerçekleşiyor. Yıllık bakımların amacı normalde kombilerde daha güvenli olsun faturaya yüzde 30 oranında destek sağlasın diye yapılıyor. Kombilerin yanma odalarında tozlanmalar meydana gelir burası temizlendiği zaman gaz tamamen yanarak geçer. Yanma odaları tozlu olduğu zaman gaz yanmadan gidebiliyor. Bir de emniyet sistemleri tozlanmadan dolayı arıza gösterebiliyor ve cihaz emniyet sistemini okumadığı zaman altından su boşaltma, patlama, cihaza zarar verme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kombi bakımı bu konuda çok önemli. Petek yıkama da aynı zamanda peteklerin genelde 'altı ısıtmıyor üstü ısıtıyor' gibi şikayetler üzerinde oluyor” dedi.