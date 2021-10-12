Kış öncesi çok önemli tüyo! Evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu

1. ALÜMİNYÜM FOLYO - Radyatörlerden, özellikle de duvara dayalı radyatörlerden ısı kaybının önüne geçmenin en basit yollarından biri, radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo yapıştırmak. Friends of the Earth adlı sivil toplum kuruluşunda enerji üzerine çalışan Sophie Neuburg, bunun ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor. Bu amaç için özel üretilmiş folyolar da var. Tasarruf üzerine bilgiler veren Moneymagpie sitesinden Carl Brennand, kaliteli mutfak tipi alüminyum folyoların da kullanılabileceğini fakat bunun için üretilen folyoların daha iyi sonuç vereceğini aktarıyor.