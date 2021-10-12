Kış öncesi çok önemli tüyo! Evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu

4. ÇİFT CAMLI PENCERE VE ALTERNATİFLERİ - Çift camlı pencereler yalıtım açısından iyi olsa da maliyeti yüksek olabiliyor. Ama buna para ayırmak istemiyorsanız daha uygun alternatifler de var. Neuburg "Tek katlı pencerenizin üzerine çekebileceğiniz pencere yalıtım filmleri var" diyor ve çift katlı pencere kadar olmasa da yalıtımı iyileştirdiğini söylüyor. Yapışkanı sayesinde pencereye yapışan bu filmler, genellikle saç kurutma makinasının ısısıyla sabitleniyor. Bu filmlerin bir dezavantajı var: Pencereyi açmak için genellikle filmi çıkarmak gerekiyor. Fakat filmlerin uygun fiyatlı olması bunun her yıl yapılabileceği veya açılmayan pencerelere uygulanabileceği anlamına geliyor. Evinde ısınma altyapısı olmayan Potter, bütün evdeki pencerelerin 180 TL civarında bir maliyetle kaplanabileceğini, kendi evinde bir filmin 2-3 yıl dayandığını söylüyor. Pencerelerinizin kenarlarında boşluk varsa, onları da köpük veya yapışkanlı süngerlerle kapatabilirsiniz.