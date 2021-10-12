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Kış öncesi çok önemli tüyo! Evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu

2021-10-12 17:02:11
Kış öncesi çok önemli tüyo! Evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu

Yaklaşan kış mevsimi öncesi evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolunu sizler için araştırdık.

#1
Foto - 1. ALÜMİNYÜM FOLYO - Radyatörlerden, özellikle de duvara dayalı radyatörlerden ısı kaybının önüne geçmenin en basit yollarından biri, radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo yapıştırmak. Friends of the Earth adlı sivil toplum kuruluşunda enerji üzerine çalışan Sophie Neuburg, bunun ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor. Bu amaç için özel üretilmiş folyolar da var. Tasarruf üzerine bilgiler veren Moneymagpie sitesinden Carl Brennand, kaliteli mutfak tipi alüminyum folyoların da kullanılabileceğini fakat bunun için üretilen folyoların daha iyi sonuç vereceğini aktarıyor.

1. ALÜMİNYÜM FOLYO - Radyatörlerden, özellikle de duvara dayalı radyatörlerden ısı kaybının önüne geçmenin en basit yollarından biri, radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo yapıştırmak. Friends of the Earth adlı sivil toplum kuruluşunda enerji üzerine çalışan Sophie Neuburg, bunun ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor. Bu amaç için özel üretilmiş folyolar da var. Tasarruf üzerine bilgiler veren Moneymagpie sitesinden Carl Brennand, kaliteli mutfak tipi alüminyum folyoların da kullanılabileceğini fakat bunun için üretilen folyoların daha iyi sonuç vereceğini aktarıyor.

#2
Foto - 2. KALIN PERDELER - Evlerde pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perdeler kullanmak. Brennand, termal yalıtım özelliği olan perdelerin tercih edilebileceğini söylüyor. Bir diğer tasarruf sitesi moneysavingexpert.com'dan tüketici analisti Archna Luthra ise

2. KALIN PERDELER - Evlerde pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perdeler kullanmak. Brennand, termal yalıtım özelliği olan perdelerin tercih edilebileceğini söylüyor. Bir diğer tasarruf sitesi moneysavingexpert.com'dan tüketici analisti Archna Luthra ise "Ne kadar kalınsa o kadar iyidir" diyor. Brennand, yeni perde almaya para harcamak istemeyenlerin de perdelerinin iç tarafına bir şeyler dikerek kalınlaştırabileceğini aktarıyor ve "Duş perdesi bile dikebilirsiniz" diyor. Evdeki dış kapının arkasına perde takmak da benzer bir etkiye neden olacak. Fakat bunun bir perde olması şart değil. İç mekan tasarımcısı Claire Potter "Ninem kapanın arkasına eski bir kilim asardı" diye örnek veriyor.

#3
Foto - 3. AÇIK PERDELER - Perdelerin kalın olması ne kadar önemliyse, güneş açtığında perdeleri açarak evin ısınmasını sağlamak da bir o kadar önemli. Güneşten gelen doğal ve ücretsiz ısı kaynağını olabildiğince uzun süre kullanmak gerekli. Güneş batar batmaz perdeleri kapamak da ısının korunmasını sağlayacaktır.

3. AÇIK PERDELER - Perdelerin kalın olması ne kadar önemliyse, güneş açtığında perdeleri açarak evin ısınmasını sağlamak da bir o kadar önemli. Güneşten gelen doğal ve ücretsiz ısı kaynağını olabildiğince uzun süre kullanmak gerekli. Güneş batar batmaz perdeleri kapamak da ısının korunmasını sağlayacaktır.

#4
Foto - 4. ÇİFT CAMLI PENCERE VE ALTERNATİFLERİ - Çift camlı pencereler yalıtım açısından iyi olsa da maliyeti yüksek olabiliyor. Ama buna para ayırmak istemiyorsanız daha uygun alternatifler de var. Neuburg

4. ÇİFT CAMLI PENCERE VE ALTERNATİFLERİ - Çift camlı pencereler yalıtım açısından iyi olsa da maliyeti yüksek olabiliyor. Ama buna para ayırmak istemiyorsanız daha uygun alternatifler de var. Neuburg "Tek katlı pencerenizin üzerine çekebileceğiniz pencere yalıtım filmleri var" diyor ve çift katlı pencere kadar olmasa da yalıtımı iyileştirdiğini söylüyor. Yapışkanı sayesinde pencereye yapışan bu filmler, genellikle saç kurutma makinasının ısısıyla sabitleniyor. Bu filmlerin bir dezavantajı var: Pencereyi açmak için genellikle filmi çıkarmak gerekiyor. Fakat filmlerin uygun fiyatlı olması bunun her yıl yapılabileceği veya açılmayan pencerelere uygulanabileceği anlamına geliyor. Evinde ısınma altyapısı olmayan Potter, bütün evdeki pencerelerin 180 TL civarında bir maliyetle kaplanabileceğini, kendi evinde bir filmin 2-3 yıl dayandığını söylüyor. Pencerelerinizin kenarlarında boşluk varsa, onları da köpük veya yapışkanlı süngerlerle kapatabilirsiniz.

#5
Foto - 5. BACA BALONLARI - Evinizde bir şömine varsa, bacasından ısı kaybı olacağını unutmayın. Potter, çoğu kişinin şömineleri ısınmak için değil dekoratif amaçlarla kullandığını, bu durumda bacanın içine bir baca balonu yerleştirerek ısı kaybının engellenebileceğini söylüyor. Baca balonu kullanacaksanız, ateş yakmak istediğinizde balonu çıkarmayı unutmamanız gerekiyor.

5. BACA BALONLARI - Evinizde bir şömine varsa, bacasından ısı kaybı olacağını unutmayın. Potter, çoğu kişinin şömineleri ısınmak için değil dekoratif amaçlarla kullandığını, bu durumda bacanın içine bir baca balonu yerleştirerek ısı kaybının engellenebileceğini söylüyor. Baca balonu kullanacaksanız, ateş yakmak istediğinizde balonu çıkarmayı unutmamanız gerekiyor.

#6
Foto - 6. MİNİK DELİKLERİN BÜYÜK ETKİSİ - Evinizdeki kapıda mektup deliği veya evcil hayvanınızın girip çıkabilmesi için delikler varsa, bunlar beklemediğiniz kadar ısı kaybına yol açabilir. Bu delikleri yün gibi malzemelerle kapatarak yalıtımı iyileştirebilirsiniz. Potter

6. MİNİK DELİKLERİN BÜYÜK ETKİSİ - Evinizdeki kapıda mektup deliği veya evcil hayvanınızın girip çıkabilmesi için delikler varsa, bunlar beklemediğiniz kadar ısı kaybına yol açabilir. Bu delikleri yün gibi malzemelerle kapatarak yalıtımı iyileştirebilirsiniz. Potter "Küçük bir cereyan noktasının bile odayı ne kadar soğutabileceğini görmek inanılmaz" diyor.

#7
Foto - 7. KAPI ALTLARINA DİKKAT - Eski nesillerden öğrenebileceğimiz bir diğer şey de dış kapının alt tarafıyla zemin arasındaki boşluğu kapatacak basit malzemeler kullanmak. Bunun için kapı altı izolasyon süngeri alabileceğiniz gibi taytlarınızı veya külotlu çoraplarınızı kumaş veya çorapla doldurup kapınızın iç tarafında yere yaslayabilirsiniz.

7. KAPI ALTLARINA DİKKAT - Eski nesillerden öğrenebileceğimiz bir diğer şey de dış kapının alt tarafıyla zemin arasındaki boşluğu kapatacak basit malzemeler kullanmak. Bunun için kapı altı izolasyon süngeri alabileceğiniz gibi taytlarınızı veya külotlu çoraplarınızı kumaş veya çorapla doldurup kapınızın iç tarafında yere yaslayabilirsiniz.

#8
Foto - 8. RADYATÖR TEMİZLİĞİ - Radyatörünüzü temizlemek, ısı iletimini iyileştirir. Radyatörlerin önlerine büyük eşyalar koymamak ise ısının odada daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlar.

8. RADYATÖR TEMİZLİĞİ - Radyatörünüzü temizlemek, ısı iletimini iyileştirir. Radyatörlerin önlerine büyük eşyalar koymamak ise ısının odada daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlar.

#9
Foto - 9. RADYATÖR ÜSTÜNE RAF - Neuburg, radyatörün üstüne bir raf koymanın ısıyı odanın içinde daha iyi bir şekilde dağıtabileceğini söylüyor. Fakat radyatörün üstüne doğrudan bir şey koymamak önemli. Özellikle radyatörlerin pencere altında olduğu durumlarda, perde çekildiğinde sıcak hava perde ile pencere arasında hapsolabiliyor. Bu tür raflar o durumlarda daha da önem kazanıyor.

9. RADYATÖR ÜSTÜNE RAF - Neuburg, radyatörün üstüne bir raf koymanın ısıyı odanın içinde daha iyi bir şekilde dağıtabileceğini söylüyor. Fakat radyatörün üstüne doğrudan bir şey koymamak önemli. Özellikle radyatörlerin pencere altında olduğu durumlarda, perde çekildiğinde sıcak hava perde ile pencere arasında hapsolabiliyor. Bu tür raflar o durumlarda daha da önem kazanıyor.

#10
Foto - 10. KULLANILMAYAN ODALAR - Evinizde kullanmadığınız odalar varsa radyatörü kapatıp odanın kapısını kapalı tutun. Böylece soğuk hava evin geri kalanına yayılmaz.

10. KULLANILMAYAN ODALAR - Evinizde kullanmadığınız odalar varsa radyatörü kapatıp odanın kapısını kapalı tutun. Böylece soğuk hava evin geri kalanına yayılmaz.

#11
Foto - 11. YERİN DE YALITIMI VAR - Evde zemini bir şeylerle kaplamak ısı yalıtımını artırıyor. İngiltere'deki Ulusal Enerji Vakfı'na (NEF) göre ısı kaybının yüzde 10 kadarı evlerin zeminlerinden kaynaklanabiliyor. Tahta zeminler diğerlerine göre daha iyi olsa da yine de ısı kaybından muaf değil. Bunun önüne geçmek için halı veya kilim kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunlar yalıtımı artırdıkları gibi ayaklarınızı da daha sıcak tutarlar. Potter

11. YERİN DE YALITIMI VAR - Evde zemini bir şeylerle kaplamak ısı yalıtımını artırıyor. İngiltere'deki Ulusal Enerji Vakfı'na (NEF) göre ısı kaybının yüzde 10 kadarı evlerin zeminlerinden kaynaklanabiliyor. Tahta zeminler diğerlerine göre daha iyi olsa da yine de ısı kaybından muaf değil. Bunun önüne geçmek için halı veya kilim kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunlar yalıtımı artırdıkları gibi ayaklarınızı da daha sıcak tutarlar. Potter "Bazen sadece psikolojik etkileri bile yeterlidir" diyor. NEF, yer döşemesinde delikler veya çatlaklar olan kişilere bunları kapamayı veya doldurmayı tavsiye ediyor.

#12
Foto - 12. ÇATI YALITIMI - Profesyonel bir ekibe ev yalıtımı yaptırmak pahalı olabilir. Fakat en azından çatı yalıtımını kendiniz de yapabilirsiniz. Brennand yalıtım yünlerinin fiyatın uygun olduğunu ve çatıların iç tarafının bunlarla yalıtılabileceğini anlatıyor. Nem oluşmasını engellemek için çatının saçaklarında boşluklar bırakmak önemli bir ayrıntı. Ama bu işi kendiniz yapacaksanız maske, gözlük ve koruyucu ekipman giymeyi unutmayın.

12. ÇATI YALITIMI - Profesyonel bir ekibe ev yalıtımı yaptırmak pahalı olabilir. Fakat en azından çatı yalıtımını kendiniz de yapabilirsiniz. Brennand yalıtım yünlerinin fiyatın uygun olduğunu ve çatıların iç tarafının bunlarla yalıtılabileceğini anlatıyor. Nem oluşmasını engellemek için çatının saçaklarında boşluklar bırakmak önemli bir ayrıntı. Ama bu işi kendiniz yapacaksanız maske, gözlük ve koruyucu ekipman giymeyi unutmayın.

#13
Foto - 13. TAVAN ARASI KAPAĞI - Evinizde bir tavan arası varsa, onun kapağını da yalıtmak sıklıkla unutulan bir detay. Bu kapakları da pencerelerinizi yalıttığınız yapışkanlı süngerlerle yalıtabilirsiniz. Çatıdaki kiremitlerinizde veya çatı kaplamanızda eksik veya kırık olmadığından da emin olun. Potter

13. TAVAN ARASI KAPAĞI - Evinizde bir tavan arası varsa, onun kapağını da yalıtmak sıklıkla unutulan bir detay. Bu kapakları da pencerelerinizi yalıttığınız yapışkanlı süngerlerle yalıtabilirsiniz. Çatıdaki kiremitlerinizde veya çatı kaplamanızda eksik veya kırık olmadığından da emin olun. Potter "Çatınızda hasar varsa su geçirir ve ıslanan yalıtım malzemeleri de verimliliğini yitirir" diyor.

#14
Foto - 14. ISITMAYA ZAMAN AYARI - İngiltere'de yaşlılar için çalışmalar yürüten Age UK adlı sivil toplum kuruluşu, evi yüksek ısıda hızlıca ısıtmak yerine düşük ısıda daha yavaş bir şekilde ısıtmanın daha verimli olduğunu söylüyor. Luhtra da

14. ISITMAYA ZAMAN AYARI - İngiltere'de yaşlılar için çalışmalar yürüten Age UK adlı sivil toplum kuruluşu, evi yüksek ısıda hızlıca ısıtmak yerine düşük ısıda daha yavaş bir şekilde ısıtmanın daha verimli olduğunu söylüyor. Luhtra da "Isı kaynağını tüm gün açık tutmanın daha verimli olduğu bir şehir efsanesidir" diyor. Elektrikle ısınıyorsanız ve elektrik tarifeniz kullandığınız saate göre değişiyorsa, ısıtma cihazınızı elektriğin en pahalı olduğu saatlerde kullanmamaya dikkat etmek de faydalı.

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