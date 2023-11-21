Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Ihlamur bin TL’ye kadar satılabileceğini ifade eden Karaca, “Ihlamuru serin bir yerden toplarsın. Çocuk gibi oynayarak karıştırarak yemyeşil olur. Benim bu ıhlamurum yemyeşil. Tam bir yayla ıhlamuru. Yayla ıhlamuru da Artvin tarafında çok olur. Ihlamur yemyeşil olacak. Bir paketi ben bin liraya satacak olursam bunun çiçeğini bin 500 veya 2 bin TL’ye satabilirim ama bu hileye girer. Ihlamur alanlar paketin içini çiçeğin olup olmadığını kontrol etsinler. Zaten bu ıhlamurun içinde yüzde bir yaprak olsa çiçek olur sadece. Çiçek ve yaprağı eşit olması gerekir. Ben 800 TL’ye satıyorum ama bin TL’ye satana da kızılmaz” ifadelerini kullandı.