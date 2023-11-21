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Yaşam
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Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

2023-11-21 16:56:50
Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Kış mevsiminin olmazsa olmazı ıhlamurun kilosu 800 TL'den satılıyor.

#1
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Ihlamur, özellikle pandemi dönemi sonrası vatandaşlar tarafından daha da tercih edilmeye başlarken, vatandaşlar özellikle son dönemlerde artan salgın hastalıkları için hastaneden önce aktarlara gidiyor.

#2
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Yıllar boyunca özen içerisinde toplanıp özenle seçilerek bir bezin üzerine serildikten sonra doğrudan güneş görmeyen yerlerde kurutulmasının ardından paketlenen ıhlamurun aktarlardaki satışı devam ediyor. Geçen sene ıhlamur çiçeğinin kilogram fiyatı 600 TL iken bu yıl 800 TL'ye kadar yükseldi.

#3
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Ihlamur satışlarında bir patlama yaşandığını belirten Metin Karaca, “Ihlamur hemen hemen Türkiye’nin can simidi oldu. Vatandaşlar kendi başlarına eczanelere gidip ilaç almamaya başlayınca ıhlamur satışlarında patlama oldu. Ihlamurun antibiyotik özelliği vardır. Yani içerideki bakterileri öldürücü bir özelliği vardır. Ihlamuru zaten Türkiye’de anlatmaya gerek yok. Ihlamur atalarımızdan kalma bir soğuk algınlığı ilacıdır. Ben müşterilerime sorduğumda eczanede kalabalığa girmek istemediklerini söylüyor.

#4
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Milletimiz artık bilinçlendi. Bizim ıhlamur satışlarında da patlama oldu. İlaç içersen 10 günde içmezsen bir haftada iyileşirsin diye bir laftır. Her hastalıkta aynıdır. Ihlamurun sinir sistemlerini düzelten bir yanı olduğu için insanlar dinlenişe geçiyor. Bu durumda da soğuk algınlığına iyi geldiğini düşünüyorum.

#5
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Toptan olarak döndüğü zaman 500 TL’den aşağıya satılmaz. Biz ıhlamuru çuvallarla alıyoruz. Bir aktarın bunu 700-800 TL’ye satması normaldir. Çiçekli olanları var onlar bin liraya kadar satılabilir” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Kış geldi talep arttı! Kilosu 800 TL

Ihlamur bin TL’ye kadar satılabileceğini ifade eden Karaca, “Ihlamuru serin bir yerden toplarsın. Çocuk gibi oynayarak karıştırarak yemyeşil olur. Benim bu ıhlamurum yemyeşil. Tam bir yayla ıhlamuru. Yayla ıhlamuru da Artvin tarafında çok olur. Ihlamur yemyeşil olacak. Bir paketi ben bin liraya satacak olursam bunun çiçeğini bin 500 veya 2 bin TL’ye satabilirim ama bu hileye girer. Ihlamur alanlar paketin içini çiçeğin olup olmadığını kontrol etsinler. Zaten bu ıhlamurun içinde yüzde bir yaprak olsa çiçek olur sadece. Çiçek ve yaprağı eşit olması gerekir. Ben 800 TL’ye satıyorum ama bin TL’ye satana da kızılmaz” ifadelerini kullandı.

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